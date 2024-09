Chi è il marito di Maura Delpero, regista osannata per Vermiglio?

Maura Delpero, regista italiana, ha recentemente ottenuto una notevole visibilità grazie al suo film “Vermiglio”, che ha vinto il Leone d’Argento al Festival di Venezia ed è stato scelto come candidato italiano per il miglior film internazionale agli Oscar. Delpero, sposata con l’attore argentino Santiago Fondevila Sancet, vive tra Buenos Aires e l’Italia. La loro vita familiare è riservata e condividono una figlia di un anno e mezzo, con cui Delpero ha dovuto affrontare la sfida di conciliare lavoro e maternità, anche allattando sul set.

Nell’intervista a “La Stampa”, la regista ha parlato del suo legame con la cinematografia argentina e delle difficoltà affrontate recentementel due Paesi. Ha espresso la necessità di un cambiamento sociale in Italia per sostenere le donne che lottano tra lavoro e famiglia. Nonostante le sfide, lei e Santiago hanno un forte legame, condividendo la passione per il cinema e frequentemente collaborando insieme sui progetti.

La formazione di Maura Delpero è stata influenzata dalla sua famiglia, in particolare dalla madre e dal nonno, che hanno seminato in lei una profonda passione per il cinema e la cultura. Il nonno, in particolare, è un personaggio che ha ispirato parte del suo lavoro, con valori legati al mondo contadino e all’educazione.

Delpero è nata nel 1975 e ha esordito nel 2005 con il mediometraggio “Moglie e buoi dei paesi tuoi”. “Vermiglio” è il suo terzo lungometraggio, seguito da “Signori professori” e “Maternal”, che ha ricevuto premi internazionali. La regista ha spiegato che la sua passione per il cinema è emersa durante un viaggio in Bangladesh, dove ha compreso di voler dedicarsi alla regia.

Oggi il cinema è parte fondamentale della sua vita, e il suo talento è stato riconosciuto anche a livello internazionale con la nomination agli Oscar. La Delpero si considera fondamentalmente un’autodidatta, poiché ha sviluppato il suo linguaggio cinematografico attraverso l’esperienza pratica. La carriera di Delpero continua a crescere, e le prospettive per il suo futuro nel settore sembrano promettenti.