Chi è il giovane fidanzato Giacomo Buttaroni?

Anna Tatangelo, ex compagna di Gigi D’Alessio, è stata avvistata con un nuovo fidanzato, Giacomo Buttaroni, un ex calciatore e attuale allenatore di una squadra giovanile a Roma. La cantante, 37 anni, sembra aver ritrovato il sorriso dopo la fine della sua relazione con il modello Mattia Narducci, con il quale non era più stata vista insieme da tempo.

Le foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna catturano il momento in cui Anna e Giacomo si trovano insieme, immortalati mentre caricano delle valigie in una macchina, presumibilmente quella della Tatangelo. Buttaroni, con i suoi tatuaggi e un cappellino, sembra confermare la relazione che, stando alle notizie, sarebbe iniziata da alcune settimane. Diva e Donna ha sottolineato che le voci sulla loro frequentazione circolavano già da un po’ prima della pubblicazione delle immagini.

La relazione con Mattia Narducci, che non era mai stata ufficialmente annunciata come finita, è quindi considerata archiviata. Fonti vicine avrebbero indicato che Anna ha deciso di troncare il rapporto, nonostante Mattia avesse cercato di riconquistarla. La situazione è diventata chiara quando i due hanno smesso di seguirsi su Instagram.

Giacomo Buttaroni è nato a Roma il 25 febbraio 1994 e ha una carriera nel calcio come giocatore, militando in diverse squadre nella regione Lazio. Ha poi scelto di dedicarsi all’allenamento, attualmente alla guida della squadra Juniores Nazionale del club Roma City. Giacomo è anche il fondatore del club sportivo “Off Season Roma Eur”. Benché non si conoscano molti dettagli sulla sua vita personale, emerge la sua passione per i tatuaggi e per i viaggi.

Mentre la storia tra Anna e Giacomo si sviluppa, è probabile che altre informazioni emergano nel tempo. I fan della cantante sono curiosi di scoprire di più sulla nuova relazione e su come la vita sentimentale di Anna si evolverà in futuro.