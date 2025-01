Chi è il cooperante italiano detenuto in Venezuela

Su Linkedin, Alberto Trentini si presenta come un “professionista con oltre dieci anni di esperienza nei settori dello sviluppo e umanitario” attraverso Ong internazionali in diverse nazioni, tra cui Sud America, Etiopia, Nepal, Grecia e Libano. Ha una comprovata esperienza nella gestione di progetti, coordinamento, progettazione e budget, risorse umane e logistica. È madrelingua italiano e parla fluentemente spagnolo, inglese e francese. Trentini è un cooperante italiano che lavora per l’Ong Humanity & Inclusion ed è scomparso dal 15 novembre a seguito del suo arresto da parte delle autorità venezuelane durante una missione umanitaria. Humanity & Inclusion, fondata nel 1982, opera in circa sessanta paesi, sostenendo popolazioni vulnerabili, in particolare quelle con disabilità.

Alberto Trentini ha conseguito una laurea in storia moderna e contemporanea presso l’Università Ca’ Foscari. Prima di lavorare con Humanity & Inclusion, ha accumulato esperienze significative nel campo della cooperazione internazionale in varie parti del mondo. Tra il 2023 e il 2024, ha prestato servizio con il Consiglio danese per i rifugiati a Barbacoas, in Colombia. Nei quattro mesi finali del 2022, ha lavorato come field coordinator per l’Ong francese Solidarités International sempre in Colombia; lo stesso ruolo ha ricoperto per Première Urgence Internationale. Dal 2017 al 2020, Trentini ha collaborato con l’organizzazione Coopi in diverse nazioni, tra cui Ecuador, Perù, Libano ed Etiopia. Le sue missioni umanitarie includono anche esperienze in Grecia, Nepal, Paraguay e Bosnia-Erzegovina.

L’arresto di Trentini ha suscitato preoccupazione e richieste di chiarimenti sulla sua situazione. La sua carriera dimostra un forte impegno verso la cooperazione internazionale e il supporto ai più vulnerabili, evidenziando l’importanza del lavoro delle Ong nel rispondere a crisi umanitarie in tutto il mondo. La sua esperienza e le sue competenze sono state essenziali nel promuovere il benessere delle comunità in difficoltà. La comunità internazionale attende maggiori dettagli e il suo eventuale rilascio. Trentini rappresenta non solo un professionista, ma anche un simbolo dell’impegno umanitario globale.