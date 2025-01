Chi è il cooperante italiano arrestato in Venezuela?

Alberto Trentini è un cooperante italiano di Humanity & Inclusion, un’organizzazione non governativa attiva in oltre sessanta paesi, specializzata nel supporto a popolazioni vulnerabili e persone con disabilità. Con oltre dieci anni di esperienza nel settore umanitario e dello sviluppo, Trentini ha operato in diverse nazioni, tra cui Sud America, Etiopia, Nepal, Grecia e Libano. La sua carriera include importanti ruoli come coordinatore di progetti e gestione delle risorse umane e logistica.

Trentini ha conseguito una laurea in storia moderna e contemporanea presso l’Università Ca’ Foscari e ha lavorato per vari enti, tra cui il Consiglio danese per i rifugiati in Colombia, dove ha prestato servizio dal 2023 al 2024. In precedenza ha ricoperto diversi ruoli di coordinamento per altre ONG, come Solidarités International e Première Urgence Internationale, oltre ad avere esperienze in Ecuador, Perù e Bosnia-Erzegovina.

Il 15 novembre 2024, durante una missione umanitaria in Venezuela, Trentini è stato arrestato mentre si trovava su un veicolo diretto a Guasdalito. Secondo le informazioni fornite dall’avvocato Alessandra Ballerini, Trentini era in Venezuela per portare aiuti a persone con disabilità. Dopo il fermo, è stato trasferito a Caracas e attualmente risulta “prigioniero” senza che siano state formalmente presentate accuse contro di lui.

La situazione è grave, poiché Trentini soffre di problemi di salute e non ha accesso ai medicinali o a beni di prima necessità. Da quasi due mesi, la sua famiglia non riceve notizie su di lui e, nonostante i tentativi, neppure l’ambasciatore italiano in Venezuela è riuscito a contattarlo.

Il Ministero degli Affari Esteri italiano e l’Ambasciata d’Italia a Caracas stanno seguendo con grande attenzione la vicenda, mantenendo contatti sia con la famiglia di Trentini sia con i suoi legali. Sono state richieste chiarimenti e un intervento urgente da parte delle autorità venezuelane sul motivo del suo arresto e sulla sua condizione attuale. Inoltre, è stato convocato alla Farnesina un rappresentante del Venezuela per discutere la situazione e chiedere un risolutivo intervento.