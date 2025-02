Chi è il cittadino georgiano fermato e quali sono le ragioni del suo gesto incendiario?

L’aeroporto di Ciampino ha subito un incendio doloso nei locali tecnici sotto la torre di controllo, causando la temporanea sospensione delle operazioni di volo. Il personale è stato evacuato a causa del fumo, ma l’Enav ha confermato che non ci sono stati danni alle attrezzature per la gestione del traffico aereo. Un cittadino georgiano di 36 anni, arrestato sul posto, è accusato di aver avviato l’incendio. L’uomo, che era arrivato in Italia pochi giorni prima e non risultava registrato dalle forze dell’ordine, seguirà un controllore di volo fino all’ingresso della torre, dove ha sfondato la porta e dato fuoco a mobili e dispositivi informatici.

Felizmente, il controllore, dopo essere stato aggredito, è riuscito a lanciare l’allerta. Gli agenti della Polaria sono intervenuti rapidamente e hanno bloccato il presunto piromane. Le accuse a suo carico includono attentato alla sicurezza dei trasporti, danneggiamento aggravato, incendio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Le autorità stanno indagando se l’atto sia stato premeditato o motivato da ragioni personali o psichiche.

L’incendio ha causato disagi per alcune ore, con voli temporaneamente bloccati. L’Enav ha comunicato che il traffico aereo è ripreso regolarmente dopo la bonifica dell’area. Il vicepremier Matteo Salvini ha definito l’episodio “gravissimo” e ha chiesto un’urgente indagine per chiarire quanto accaduto. Nel frattempo, la Polizia di Stato e i servizi aeroportuali stanno monitorando la situazione per evitare ulteriori ripercussioni.