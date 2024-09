Chi è il 37enne partner di Beatrice Coari?

Striscia la Notizia torna con una novità per la sua 37esima edizione: per la prima volta nella storia del programma, ci sarà un Velino maschile. Gianluca Briganti, un performer di 37 anni, affiancherà la ballerina 21enne Beatrice Coari, portando un’inedita coppia di conduzione che affiancherà i noti presentatori Michelle Hunziker e Nino Frassica. La nuova edizione avrà inizio lunedì 23 settembre alle 20:45 su Canale 5.

La scelta di introdurre un Velino maschile è stata ben evidenziata nella presentazione del programma da parte di Antonio Ricci, il suo ideatore, il quale ha spiegato che il sottotitolo di questa edizione sarà “La voce della complottenza”, rivelando come oggi qualsiasi notizia sia interpretata attraverso il prisma del complotto. Sarà quindi un’edizione innovativa, che rompe gli schemi tradizionali, tipicamente caratterizzati da una coppia di ballerine.

Gianluca Briganti, nato a Viareggio, ha una carriera ricca di esperienze in prestigiosi musical europei, tra cui Flashdance, Tarzan e Dirty Dancing. Ha inoltre partecipato a programmi televisivi come Crozza nel paese delle Meraviglie e Zelig Event, ed è stato ballerino nella serie americana Pitch Perfect: Bumper in Berlin. Nella presentazione, è stato descritto come un appassionato della performance, del fitness e dello skateboarding, e ha una grande passione per la cucina.

Beatrice Coari, dall’altro lato, ha una forte inclinazione per la danza, ereditata dalla madre, e condividi la passione per il palcoscenico con Briganti. Il programma presenterà anche varie rubriche curate da figure come Fabio ed Eleonora Caressa e il comico Antonio Ornano, introducendo nuovi elementi, tra cui la collaborazione con il giornalista d’inchiesta Fabrizio Gatti e il noto sito di gossip Dagospia.com.

Inoltre, saranno confermati i già storici inviati di Striscia la Notizia, accrescendone il valore e la notorietà. Questa edizione promette di essere non solo fresca e divertente, ma anche capace di affrontare questioni di attualità con un approccio satirico, restando fedele alla missione del programma di informare intrattenendo il pubblico.