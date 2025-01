Chi è Gianmarco Steri e quale è il lavoro del nuovo affascinante tronista di Uomini e Donne

Gianmarco Steri, barbiere di 28 anni di Roma, è il nuovo tronista di Uomini e Donne dopo la scelta di Martina De Ioannon. Con 8000 ragazze pronte a conoscerlo, si presenta una grande opportunità per lui. Nacque a Roma il 30 aprile 1996 e ha una forte passione per il calcio, sport che pratica attivamente come attaccante nella squadra Racing Roma. È anche un barbiere di successo, gestendo due barber shop nella capitale. La sua popolarità sui social è notevole, con circa 150mila followers su Instagram e oltre 54mila su TikTok, dove condivide momenti della sua vita e della carriera.

Il percorso di Gianmarco a Uomini e Donne è stato emotivo e complesso, in particolare la sua relazione con Martina De Ioannon. Durante la trasmissione, Gianmarco ha sviluppato un legame con Martina, ma la situazione si è complicata con l’arrivo di Ciro Solimeno, altro corteggiatore. Steri ha manifestato il suo disagio riguardo alla vicinanza tra i due, abbandonando lo studio in diverse occasioni, ma tornando sempre per confrontarsi con lei. Nonostante i loro momenti di intimità, Martina ha infine scelto Ciro, lasciando Gianmarco deluso.

Con la partenza di Martina, Maria De Filippi ha proposto a Gianmarco di diventare il nuovo tronista, suscitando un notevole interesse tra il pubblico e le corteggiatrici. La scelta rappresenta per Steri una nuova opportunità di trovare l’amore, avviando un percorso che promette di essere emozionante e ricco di dinamiche tra lui e le nuove corteggiatrici.