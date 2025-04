Chi è Gianluca Piacenti, nuovo ingresso in Fideuram: il private banker ex UBS da 1 miliardo di euro e i suoi progetti

Gianluca Piacenti è il nuovo top banker di Fideuram, che entra nella divisione private di Intesa San Paolo. Con un’esperienza ventennale nel settore dei servizi finanziari e del private banking, Piacenti ha lavorato in precedenza per UBS e Mediobanca, accumulando un tesoretto di un miliardo di euro in masse. È specializzato nella pianificazione patrimoniale e nella gestione di eventi di liquidità, affiancando imprenditori che realizzano operazioni strategiche.

Lavorerà con le grandi famiglie imprenditoriali, concentrandosi sulla liquidità aziendale e sulla pianificazione patrimoniale, dalla sede di Roma in via del Corso, sotto il coordinamento di Sergio Vicini. La sua carriera include esperienze nel settore delle telecomunicazioni e nella consulenza, collaborando con importanti manager di gruppi bancari e finanziari.

Fideuram è la prima Private Bank in Italia e una delle principali nell’Area Euro, con oltre 390 miliardi di masse in gestione. Da inizio anno, l’istituto ha accolto oltre 150 nuovi consulenti finanziari e private banker, mostrando una crescita significativa nel suo settore.

L’arrivo di Piacenti rappresenta una mossa strategica per potenziare ulteriormente la sua offerta alla clientela più facoltosa, consolidando la posizione di Fideuram nel mercato del private banking.