Chi è Gabriele Costanzo, conosciamo meglio il figlio di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi

La notizia della scomparsa di Maurizio Costanzo è stata un vero colpo al cuore per tutti. Il gigante della tv si è spento ieri mattina all’età di 84 anni a Roma in seguito ad alcune complicazioni delle sue condizioni di salute. Maria De Filippi e il figlio Gabriele Costanzo sono stati vicini al gigante della tv fino all’ultimo saluto.

Gabriele Costanzo è il figlio di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. Il ragazzo ha 31 anni ed è stato adottato all’età di 13 anni dalla coppia. Riguardo Gabriele sappiamo che il giovane lavora al fianco di sua madre, decidendo però di rimanere dietro le quinte.

Gabriele ha infatti voluto evitare quella luce dei riflettori a cui i suoi genitori sono stati costantemente esposti nel corso della loro vita. Oggi, dunque, il figlio di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi lavora per la Fascino, la società di produzione di sua madre.

Nel suo lavoro, Gabriele Costanzo è a stretto contatto con i responsabili di programmi come Amici di Maria De Filippi o C’è Posta per Te. Come già anticipato, Gabriele Costanzo ha sempre voluto rimanere dietro le quinte per evitare il paragoni con i suoi genitori e per distinguersi per le sue vere capacità.

La vita privata di Gabriele Costanzo: il retroscena svelato da Maria De Filippi

Nel 2019 il figlio di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi ha iniziato una relazione con Francesca Quattrini. Due anni dopo, però, il loro amore è naufragato. Queste le parole della regina della televisione italiana riguardo suo figlio Gabriele Costanzo: