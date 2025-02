Chi è Francis Amuzu, obiettivo di mercato del Napoli

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo attaccante dopo la partenza di Kvaratskhelia, passato al PSG. L’ultima pista conduce a Francis Amuzu, esterno offensivo dell’Anderlecht. Nelle ultime ore, il club partenopeo ha avviato i primi contatti con l’agente di Amuzu e con il club belga per cercare di anticipare la concorrenza, che include diversi club inglesi interessati al calciatore.

Francis Amuzu, nato in Ghana e naturalizzato belga, ha 25 anni. La sua carriera calcistica inizia in Belgio, dove si trasferisce con la famiglia. Dopo aver giocato in piccole squadre locali, entra nel settore giovanile dell’Anderlecht nel 2015. Qui, Amuzu si fa strada e debutta in prima squadra nel 2017, realizzando subito un gol.

Nella stagione corrente, Amuzu ha messo a segno 4 gol e fornito 3 assist in 28 presenze complessive, contribuendo al decimo posto dell’Anderlecht in Europa League. È un giocatore versatile, capace di ricoprire diverse posizioni in un tridente offensivo. Sebbene possa giocare a destra e a sinistra, preferisce operare sulla fascia sinistra. La sua valutazione attuale è di circa 10 milioni di euro, ma con il contratto in scadenza la prossima estate, il Napoli potrebbe avere l’opportunità di negoziare un prezzo più favorevole.