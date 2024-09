Chi è Francesco Panella, il Brooklyn Man del ristorante l’Antica Pesa

Si chiama Francesco Panella, ma tutti lo conoscono come Brooklyn Man. A lui dobbiamo il successo del programma Little Big Italy e il ristorante L’Antica Pesa…

Tra i vip che sono andati a cena da lui spiccano Leonardo DiCaprio, Scarlett Johansson e Jennifer Lopez: Francesco Panella è un noto ristoratore romano. Sin da bambino, non ha avuto il tempo per chiedersi quali fossero le altre sue passioni: si è subito buttato a capofitto nell’attività di famiglia e ha dedicato la sua vita alla ristorazione. Nel 2012 si trasferisce in America e porta la tradizione italiana anche nel paese della globalizzazione.

È però la TV a dargli grande popolarità: nel 2018 è sbarcato sul Nove, con il programma Little Big Italy. Siete curiosi? Conosciamo meglio Francesco Panella!

Francesco Panella

Chi è Francesco Panella: biografia e carriera

Nasce a Roma il 16 giugno 1971 (Gemelli) come figlio d’arte, se così si può dire. Da quando aveva solo 6 anni, proprio come racconta sul suo sito, sapeva che la ristorazione sarebbe stata il suo mondo. Questa passione e consapevolezza nascono vedendo tutta la famiglia impegnata nel progetto dell’Antica Pesa, ristorante a conduzione famigliare ben dal 1922, che Panella ha rilevato insieme al fratello Simone e che ha portato fino agli States.

Nel 2012, infatti, l’imprenditore si trasferisce in America e apre Antica Pesa Brooklyn, il suo primo ristorante fuori dalla sua casa d’origine, l’Italia, per poi aprire un pop-up nel Qatar: l’Antica Pesa Doha. Nel 2019 ha inaugurato a Manhattan Feroce, un progetto che include anche il Bar Feroce, premiato come apertura dell’anno dalla Top Italian Restaurants del Gambero Rosso. Ma non si ferma qui, Francesco ha un altro grande sogno: l’hospitality, per questo apre una collaborazione in Corsica, in particolare con l’Hotel & Spa des Pecheurs.

Se pensate che siano “solo” 3 i ristoranti di Francesco Panella state sbagliando di grosso: nel 2023 l’imprenditore torna in Italia e apre una burgheria a Milano, insieme all’amico Alessandro Cattelan e Vittorio De Rosa, il Quintalino.

Sul suo profilo Instagram condivide spesso scatti in compagnia di grandi chef e personaggi famosi che sono stati suoi ospiti al ristorante di Brooklyn o di Roma. Il locale ha infatti, ha avuto l’onore di ospitare tantissimi vip amanti della cucina italiana nonostante nessun ristorante di Francesco Panella abbia ottenuto stelle Michelin. Ma la stellina della Guida alla famiglia Panella poco importa, l’importante per loro e riproporre le ricette della tradizione con accuratezza e rispetto, e anche i tanti famosi passati da loro locali confermano il successo dell’Antica Pesa. Tra questi spiccano Leonardo DiCaprio (il suo piatto preferito prima di diventare vegetariano era l’hamburger di salsiccia, che ha rubato a Quentin Tarantino, come ha confessato in un’intervista a Marieclaire), Scarlett Johansson, Bono degli U2, Jude Law, Charlize Theron, Robert De Niro, Madonna, Sharon Stone e Jennifer Lopez, che ha festeggiato i suoi 40 anni proprio nel ristorante di Francesco, insieme al suo ex marito Marc Anthony.

Francesco Panella in Little Big Italy e altri programmi TV

Little Big Italy è sicuramente il programma che lo ha reso noto al pubblico italiano del piccolo schermo. Partito nel 2018 rimane uno dei programmi culinari di punta del canale Nove di Discovery. La missione della trasmissione è quella di dimostrare che si può mangiare bene e italiano anche all’estero. Diversi i ristoranti che Francesco visita alla ricerca della perfezione: moltissimi sono negli Stati Uniti (New York, Boston, San Francisco), ma il ristoratore (e viaggiatore) si sposta anche in Europa, andando a visitare Londra, Parigi e Siviglia. Francesco, in ogni puntata, incontra tre ristoratori per ogni città che ha l’onore di ospitarlo e giudica la qualità e, appunto, l’italianità dei piatti che gli vengono proposti. Il premio? Una card per mangiare per un anno in un ristorante a scelta!

Ma la conduzione del programma Little Big Italy non è certo la prima esperienza del business man: nel 2011 infatti parte la sua avventura con “Il mio piatto preferito”, su Gambero Rosso Channel. Si passa poi alla realizzazione del programma “Brooklyn man”, girato a New York e andato in onda sempre su Gambero Rosso Channel per ben 6 stagioni.

Da non dimenticare anche il programma ispirato al post pandemia da Coronavirus, “Riaccendiamo i fuochi”, sempre firmato Discovery, dove aiuta i ristoratori più duramente colpiti dalla pandemia a ripartire.

La vita privata di Francesco Panella

Francesco Panella ha ben tre fratelli: Simone, Lorenzo e Niccolò, tuttavia sappiamo poco altro della sua vita privata. Pare che nella vita del business man non ci sia spazio per l’amore. Condivide poco o pochissimo sulla sua vita privata ma, negli anni, ha avuto (o ha ancora?!?) un grande amore che gli ha dato 3 figli: Rebecca, Pietro e Filippo).

Nonostante i mille impegni e il rigore della vita che conduce, trova comunque del tempo per divertirsi e coltivare le sua passioni. Sappiamo, ad esempio, che ha una Vespa, che adora. Più volte ha incontrato Papa Francesco e sembra che la fede sia una parte molto importante della sua vita. Con il fratello Simone ha anche realizzato una ONG per la scolarizzazione degli orfani in Uganda: the Children for Peace.

5 curiosità su Francesco Panella

– Vive all’estero ma non dimentica il suo Paese, che porta sempre nel cuore: “Ti porti con te i sapori, gli aromi e i ricordi; ti svegli sempre con una ferita grande che è la nostalgia di non aver vissuto ancora più tempo nel tuo Paese“, raccontò in un’intervista a ViaggiNews.

– Nel corso dell’emergenza da coronavirus è sceso in campo in prima linea per dare una mano creando un’associazione no-profit, ItaliansFeedAmerica, che ha distribuito oltre 70mila pasti ai bisognosi.

– Ha scritto 3 libri: “Brooklyn man” nel 2014, “Forse non tutti sanno che in America” nel 2020 e infine “100 anni di cucina romana” nel 2021.

– Il piatto che mangia tutti i giorni Francesco Panella? Ai taccuini de La Cucina Italiana ammette: “La carbonara”.

– Non si ferma mai: Panella ha più volte ammesso di lavorare fino a 18 ore al giorno.