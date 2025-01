Chi è Francesca Sofia Novello, la compagna di Valentino Rossi?

Il 5 gennaio 2023, Valentino Rossi è diventato papà bis con la nascita di Gabriella, secondogenita della sua compagna Francesca Sofia Novello, dopo la primogenita Giulietta. Francesca, modella di Arese, classe 1993, ha incontrato Rossi nel 2016 mentre lavorava come “ombrellina” per il Leopard Racing Team sul circuito di MotoGP. Nonostante le aspettative iniziali di una relazione breve, la coppia ha costruito una famiglia insieme.

Francesca ha avuto un percorso di crescita significativo nel settore della moda, avviando la sua carriera ancor prima di completare gli studi superiori. Ha guadagnato maggiore notorietà nel mondo televisivo, debuttando in un programma di Piero Chiambretti e partecipando come co-conduttrice al Festival di Sanremo nel 2020. La sua presenza è rimasta impressa anche per la gaffe del conduttore Amadeus, che la presentò in modo poco lusinghiero, definendola una “valletta muta”, ma lei ha saputo affrontare la situazione con grazia.

Oltre alla carriera televisiva, ha preso parte al videoclip di “L’Allegria” di Gianni Morandi, girato nel ranch di Rossi, dove la coppia vive con le figlie. Francesca ha anche avviato una sua linea di costumi, affiancando l’attività di modella a quella di imprenditrice. Con un seguito di quasi 700mila follower su Instagram, è diventata anche un’influencer.

Attualmente, il suo impegno principale è rivolto alla famiglia, vivendo come madre di due bambine. L’arrivo della piccola Gabriella segna un nuovo capitolo nella vita di Rossi e Novello, che continua a mostrare un forte legame amoroso e una vita familiare serena. La coppia, apprezzata e seguita dai fan, condivide le sue esperienze attraverso i social, mantenendo una connessione con il pubblico mentre si adatta alle nuove dinamiche della genitorialità.