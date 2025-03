Chi è Francesca Polizzi, la nuova corteggiatrice di Gianmarco Steri a Uomini e Donne

Francesca Polizzi, corteggiatrice di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, è un’insegnante di lingue di 24 anni originaria di Palermo e attualmente residente a Venezia. Ha una laurea in Lingue e Letteratura e insegna inglese e cinese. La sua presenza su TikTok, dove è conosciuta con il nome di “franlizziee”, le ha permesso di guadagnare oltre 200.000 follower. Condivide esperienze personali e professionali, evidenziando anche le difficoltà nel trovare lavoro dopo la laurea. La sua comunità è composta anche da 67.000 follower su Instagram, dove documenta le sue esperienze, compresi viaggi all’estero che hanno arricchito le sue competenze linguistiche.

La sua partecipazione a Uomini e Donne ha creato un forte interesse tra il pubblico, soprattutto per la dinamica con Gianmarco Steri. Tra i due è nata una certa affinità, evidenziata da un bacio durante un incontro. Tuttavia, nella successiva esterna, Gianmarco ha deciso di non portarla fuori nuovamente, portando Francesca a meditare sull’abbandono dello studio. Nonostante ciò, Gianmarco ha cercato di seguirla, manifestando un reale interesse per lei. Durante il loro primo appuntamento, ha avuto l’occasione di mostrarle il suo quartiere d’origine, Centocelle, evidenziando le somiglianze tra di loro.

Il pubblico attende con curiosità gli sviluppi della loro relazione, dal momento che la trasmissione continua a seguire la loro storia. La connessione tra Francesca e Gianmarco, ritenuta autentica, mantiene vivo l’interesse degli spettatori, lasciando aperte diverse possibilità per il futuro della coppia.