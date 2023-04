Chi è Fiore Argento, prima naufraga ufficiale de L’Isola dei Famosi

Sono Alvin e Fiore Argento i primi due nomi confermati dai profili social de L’Isola dei Famosi. Il primo in qualità di inviato, la seconda come naufraga ufficiale. E se il primo lo conosciamo tutti (quest’anno sarà la sua quinta edizione da inviato), chi è Fiore Argento?

Chi è Fiore Argento?

Nata come Fiorella, Fiore Argento è figlia del noto regista Dario Argento e quindi sorellastra della più celebre Asia Argento. Le due hanno in comune solo il padre, dato che la prima il regista l’ha avuta dalla sua relazione con Marisa Casale, mentre Asia con l’attrice Daria Nicolodi, sparita prematuramente nel 2020.

La naufraga ha alle spalle 53 primavere e nella vita lavora nel campo della moda. Quando aveva 15 anni ha recitato nel film Phenomena del padre e poco dopo ha preso parte alle riprese anche di Demoni del regista Lamberto Bava. Nel recente passato televisivo è stata spesso ospite dei salotti di Barbara d’Urso perché additata come amante di Pietro Delle Piane, compagno di Antonella Elia.

Come riporta il settimanale Oggi, però, la famiglia Argento non avrebbe però preso bene la partecipazione di Fiore Argento a L’Isola dei Famosi, dato che sarebbero preoccupati che nelle lunghe giornate in Honduras possa lasciarsi andare a rivelazioni e dichiarazioni che sarebbero poi sviscerate durante le dirette da Ilary Blasi e dagli opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria.

FUN FACT: gli autori de L’Isola dei Famosi nel corso degli ultimi anni hanno più volte proposto ad Asia Argento di partecipare, ma lei ha sempre rifiutato. Alla fine hanno optato per sua sorella, con la speranza – remota? – che Asia possa andare ospite in studio.