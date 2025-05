Chi è Federico Cinà, possibile avversario di Sinner agli Internazionali d’Italia

Federico Cinà potrebbe affrontare Jannik Sinner al secondo turno degli Internazionali d’Italia, dopo i tre mesi di squalifica del numero uno del mondo. Prima di questo, però, Cinà dovrà superare Mariano Navone nel primo turno. Nato a Palermo il 30 marzo 2007, Federico è figlio di Francesco Cinà, storico allenatore di Roberta Vinci, e di Susanna Attili, ex giocatrice professionista. Ha iniziato a giocare a tennis da giovane e negli ultimi due anni ha avuto un rapido progresso, arrivando nel 2023 alle semifinali dello US Open Juniores e agli ottavi di finale del Roland Garros e di Wimbledon.

Il suo successo nei tornei giovanili ha segnato solo l’inizio di una carriera in ascesa. Continuando a crescere in prestazioni e risultati, il 2024 si prospetta come l’anno decisivo per lui e per il tennis italiano. Cinà ha già conquistato i suoi primi due trofei Ift, uno a Buzau, in Romania, e l’altro a Sharm El Sheikh.

A novembre scorso ha ottenuto importanti vittorie a livello Challenger, raggiungendo i quarti di finale nel torneo di Matsuyama, in Giappone. Attualmente è alla posizione numero 323 del ranking ATP e ha ricevuto una wild card per partecipare agli Internazionali, come avvenuto al Masters 1000 di Miami, dove ha superato il primo turno contro l’argentino Francisco Comesana, prima di essere eliminato dal bulgaro Grigor Dimitrov. Ora Federico punta a ripetere questo successo contro Navone, per avere l’opportunità di sfidare Sinner.