Federica Marinari: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla giovanissima cantante che si è già fatta conoscere in molti talent e concorsi.

Federica Marinari, ovvero l’arte della perseveranza. Una delle migliori qualità in un giovane è la capacità di non arrendersi di fronte a un ‘no’, di rialzarsi dopo ogni caduta, di saper trarre da ogni delusione della vita una lezione importante. Federica lo sa bene. Volto noto al grande pubblico per alcune sue esperienze televisive, è una cantante ancora in cerca del definitivo successo, con un tanti sogni da voler realizzare. E con la sua grinta nessun traguardo è precluso. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Federica Marinari

Nata a Pisa il 19 novembre 1993 sotto il segno dello Scorpione, Federica fin da bambina si è appassionata alla musica. Non a caso, ha studiato presso l’Istituto Superiore di studi musicali Pietro Mascagni a Livorno, ottenendo una specializzazione in canto jazz. La sua prima grande occasione è arrivata nel 2010, quando partecipa al Festival di Castrocaro, mostrando subito un grande talento. E proprio grazie a questo inizia a girare il mondo, esibendosi in Russia, Lituania, Polonia, ma anche in Cina, senza fermarsi mai.

FONTE FOTO: https://www.instagram.com/federica_marinari/

Diventare famosa all’estero però non le basta, e così decide di tentare anche la via dei talent televisivi. Nel 2019 entra nel cast di The Voice of Italy, facendo il suo ingresso nel team capitanato dal coach Piero Pelù. Una bella vetrina per lei, anche se la vittoria le sfugge. Così, dopo due anni passa a X Factor. In questo caso ha meno fortuna, e il suo percorso s’interrompe ai Bootcamp.

Ma Federica ha il grande pregio di non demordere, mai. Nel 2019 prova a fare il suo ingresso nella scuola di Amici di Maria De Filippi e, dopo un duello con Daniel Piccirillo, riesce grazie alla sua voce a conqusitare un banco. Anche il talent di Canale 5 si dimostra però avaro di soddisfazioni per lei. Così, nel 2021 torna lì dove tutto era iniziato, al Festival di Castrocaro, pronta ancora una volta a stupire gli scettici. Che possa essere il suo trampolino definitivo?

La vita privata di Federica Marinari

C’è un fidanzato nella vita di Federica Marinari? Difficile dirlo. Sul suo profilo Instagram ufficiale, infatti, la giovane cantante pubblica quasi esclusivamente contenuti inerenti la propria carriera professionale. Insomma, dovrebbe essere ancora single, anche se probabilmente ne sapremo di più nei prossimi anni.

Sai che…

– Tra le sue fonti d’ispirazione c’è Laura Pausini.

– Ama gli animali e ha uno splendido cagnolino.

– Per mantenersi ha lavorato anche come baby sitter.

– Su Instagram Federica Marinari ha un account ufficiale.

Di seguito il video ufficiale della sua Dimenticato mai: