Chi è Fabio Resti? Uno scintillante imprenditore romano che traffica con success…

Chi è Fabio Resti? Uno scintillante imprenditore romano che traffica con successo nel business degli eventi aziendali, la cui vita piomba nell’ombra più anonima quando riceve una inattesa telefonata da parte della Guardia di Finanza: l’ufficiale Belfiore deve consegnargli una urgente comunicazione giudiziaria che lo riguarda. Causa il possibile inquinamento delle prove, Fabio è costretto a disdire tutti gli impegni e a iniziare l’estate agli arresti domiciliari, a casa dei suoi genitori, in via di Val Tellina, invece che a Formentera o in Salento.

È un colpo durissimo, ma anche l’inizio di una piccola, personale rivoluzione.

“Disdici tutti i miei impegni” è il romanzo d’esordio di Luca Argentero. Con le coinvolgenti disavventure di Fabio Resti, descrive la sghemba parabola di una generazione che ha inseguito un mito edonistico a colpi di eccessi e di politicamente scorretto. Disdite pure i vostri impegni e correte in libreria! Disponibile dal 18 aprile