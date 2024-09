Chi è Diego Lazzari: il nuovo cantante di Amici 24

Diego Lazzari è il primo allievo ad entrare nella nuova classe di Amici di Maria De Filippi, scelto da Rudy Zerbi. La sua notorietà è già consolidata sui social, dove conta quasi un milione di follower su Instagram e oltre due milioni su TikTok. Nato il 14 novembre 2000 a Genzano di Roma, Diego proviene da una famiglia numerosa con quattro fratelli: Lele e Mattia, più grandi, e due gemelli, Luca e Davide, più piccoli.

Già attivo nel panorama musicale, Diego ha al suo attivo diversi singoli, tra cui alcuni che hanno accumulato milioni di ascolti su Spotify, come “Ci Sarà Domani,” “Cambiami La Vita,” e “Mi Chiamava.” Oltre a questi brani, ha inciso anche “Respiro,” “Non Andare,” e “Vienimi A Prendere,” dimostrando la sua versatilità come artista. La sua presenza su TikTok non si limita alla musica, poiché è noto anche per le sue relazioni, avendo avuto storie con influencer come Marta Daddato ed Elisa Maino.

Tuttavia, la scelta di inserire un allievo con una così alta visibilità sui social ha suscitato qualche polemica fra i fan del programma. Alcuni utenti hanno espresso la loro opinione su Twitter, sottolineando che la partecipazione a un talent show di qualcuno già molto famoso su piattaforme come Instagram e TikTok potrebbe minare il senso di scoperta musicale alla base del programma. L’hashtag #amici24 ha fatto il giro del web, con commenti critici sulla decisione di far entrare Diego nel cast.

Nonostante le controversie, Diego sembra pronto a prendere parte a questa nuova avventura, portando con sé il suo background musicale e la sua influenza social. La sua storia è un esempio di come i social media possano influenzare il mondo della musica e dei talent show, mescolando le dinamiche delle piattaforme digitali con il percorso tradizionale di ricerca di talenti. La sua partecipazione ad Amici potrebbe offrire un’opportunità interessante sia per lui che per il programma, creando un connubio tra nuova musica e cultura pop. Sarà interessante vedere come si evolverà il suo percorso all’interno del programma e quale impatto avrà sul suo già vasto seguito.