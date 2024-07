Chi è Davide Oldani, lo chef del D’O: ristorante e vita privata

Davide Oldani è il proprietario del ristorante stellato D’O. Ecco quello che non sapete sulla sua vita pubblica e privata.

Nato il 1 ottobre 1967 (Bilancia), Davide Oldani è il noto chef milanese che, oltre a dedicarsi alla cucina, nel 2014 ha partecipato anche al programma televisivo The Chef andato in onda su La5 e Canale5. Nel 2003 ha aperto il suo ristorante D’O, proprio a Milano, che ha ricevuto una stella Michelin. La cucina che Davide propone è definita pop, proprio per la sua semplicità che la rende popolare e piacevole ad ogni palato. Che cosa sappiamo sul conto?

Davide Oldani

Chi è Davide Oldani?

La cucina è la più grande passione di Davide, ma non è stata la prima: quando era giovane era un vero amante del calcio, tanto da aver giocato in serie C2 ad appena 16 anni. Dopo un incidente di percorso molto delicato dove si è fratturato tibia e perone, ha dovuto dedicare la sua attenzione altrove. La sua dedizione è andata alla cucina, una passione ereditata fin da giovane dalla mamma, si iscrive all’Istituto Alberghiero e da qui inizia la sua avventura.

La cucina di Davide Oldani è pop: perfetto mix di accessibilità e qualità. La gavetta? Al fianco di niente meno che Alain Ducasse, Gualtiero Marchesi, Pierre Hermé e Albert Roux. Ha lavorato in Italia, a Londra, a Montecarlo, a Parigi finchè nel 2003 torna nella sua Milano (o meglio, a Cornaredo) e apre il suo ristorante, il D’O che viene rinnovato nel 2016: un’evoluzione del precedente ristorante, con l’obiettivo di creare una cucina più ambiziosa, in grado di competere con altre realtà culinarie sia in Italia che all’estero.

Ma non è tutto, chef Oldani ha scritto diversi libri: Cuoco andata e ritorno (2008), La mia cucina pop, L’arte di caramellare i sogni (2009), Pop. La nuova grande cucina italiana (2010), Il giusto e il gusto (2012), Storie di sport e cucina (2013), Chefacile (2013), Pop Food (2015), D’O eat better (2016), Le D’Onne lo sanno (2018), Mangia come parli (2020), Mangia come parli POP Rhapsody (2020), POP Food (2021) edizione tascabili Feltrinelli.

Inoltre ha collaborato per ben 18 anni con il mensile La Cucina Italiana. Si tratta di un personaggio di spicco nel mondo culinario italiano, tanto che nel 2016 viene nominato dal CONI Food & Sport Ambassador e chiamato come chef a Casa Italia per le Olimpiadi.

Il ristorante di Davide Oldani: prezzi e menù

D’O apre nel 2003 a Cornaredo, in provincia di Milano, (la città dello chef) ed è la perfetta sintesi della cucina pop ideata da Oldani. Sul sito ufficiale non sono riportati i prezzi nè il menu, anche se sul web riportano una spesa che si aggira molto sopra 50 euro per un pasto nel suo locale, soprattutto dopo la seconda stella Michelin nel 2024 e la stella Verde della sostenibilità. Infatti, una recensione su TripAdvisor di maggio 2024 spiega che, circa 5 anni prima i prezzi si aggiravano effettivamente sui 50 a persona, mentre 5 anni dopo la proposta a partire da 155 euro a persona, bevande escluse, con diversi menù degustazione tra cui scegliere.

Nel 2020, per via della crisi che ha colpito il settore della ristorazione molti suoi colleghi sono stati costretti a chiudere o adattarsi a location diverse. Oldani non ha subito cali di prenotazioni, fatta esclusione di eventi aziendali e lavorativi, tuttavia, ha raccontato a Gambero Rosso che l’intero settore subirà un cambiamento sostanziale.

Le sorprese non finiscono qui: a inizio 2024 Oldani apre un nuovo locale, proprio di fronte al D’O nella Piazza della Chiesa di Cornaredo: Ristorante Olmo. Di questo locale, sul sito ufficiale, Oldani dice questo: “‘OLMO’… perchè è l’albero della piazzetta che tanto abbiamo a cuore e che ospita il D’O…perchè è un albero molto longevo e ha radici robuste, ben piantate a terra e si sviluppa verso l’alto. Tutto coincide con uno dei nostri pensieri più forti… Terra su cui mettere i piedi e non solo cielo dove mettere i sogni! Terra, radici e via verso l’alto. Era un mio sogno condiviso ora esiste. È un nuovo ‘luogo’ dove saranno gli ospiti a decidere come definirlo”.

La vita privata di chef Oldani

Davide è legato a Evelina Rolandi. I due hanno ben 11 anni di differenza, ma questo non ha certamente posto freni al loro amore: si sono conosciuti nel 2009 e lavorano insieme dal 2015.

Coronano il loro amore con il matrimonio il 17 marzo 2014 e poco dopo, esattamente il 12 luglio 2014, hanno avuto una bambina, Camilla Maria, che è nata giusto il giorno prima del quarto figlio del famoso chef Carlo Cracco! La moglie ha rivissuto in un’intervista al corriere il difficile momento prima di quella grande gioia: “Non speravo nemmeno più che succedesse. Invece a Boston, dopo la lezione di Davide sulla “Cucina pop” ad Harvard, stavo malissimo. Ho fatto il test: positivo. Ci è sembrato un miracolo“.

Sul suo profilo Instagram lo chef propone diversi scatti della vita di tutti i giorni con la sua famiglia.

Chi è la moglie di Davide Oldani, Evelina Rolandi?

Evelina ha sempre sognato di fare l’architetto, ma ha poi cambiato rotta verso la comunicazione. “Lui è quello creativo, io quella organizzativa: unisco i puntini delle sue mille idee, traduco l’Oldani pensiero“, raccontò in un’intervista al Corriere. Inizialmente infatti Evelina Rolandi lavorara per un brand di orologi, poi ha iniziato a lavorare per il marito sempre per la parte comunicativa come ufficio stampa, social e public relation.

Come si è conosciuta la coppia? A svelarlo è sempre Evelina Rolandi durante un’intervista FoodandtravelItalia: “Mi occupavo di eventi per un marchio di orologi, stavo seguendo l’inaugurazione di un monomarca. Davide non lo avevo mai visto prima anche se me ne avevano parlato bene e da mesi una mia amica continuava a chiedermi se volessi andare con lei a mangiare al D’O, occorreva prenotare settimane prima. Le rispondevo sempre allo stesso modo e cioè che io non avevo idea di dove sarei stata il giorno dopo, parallelamente però iniziai a leggere le sue interviste, parliamo di dieci anni fa e al momento di trovare uno chef per il mio evento ho deciso di contattarlo: mi piaceva il suo approccio pop. Organizzai l’appuntamento e ricordo come se fosse ieri che prima di uscire dall’ufficio (ero in ritardo, chiaramente!) dissi alla ragazza che lavorava con me che stavo andando a conoscere l’uomo della mia vita, anche se a mala pena sapevo che faccia avesse. Dopo l’evento, lui ha fatto il primo passo”.

Un po’ gelosa, ma perdutamente innamorata del suo Davide, Evelina sembra essere la donna perfetta per lo chef, che la definisce veramente dolce, a differenza sua, un po’ troppo “amaro”.

5 curiosità su chef Oldani

– Nonostante l’incidente di vecchia data, lo chef non ha mai abbandonato lo sport, o quanto meno la ginnastica, a cui dedica mezz’ora la mattina e mezz’ora la sera. Mantenersi in forma è importante, specialmente quando si fa un lavoro come il suo, che richiede di stare in piedi per la maggior parte della giornata.

– Indossa le calze contenitive, come ha confessato al Corriere senza alcuna remora.

– Lui e Vissani sono stati gli chef al primo matrimonio di Filippo la Mantia del 2012 (con Stefania Scaranti).

– Il suo piatto simbolo? La cipolla caramellata.

– Nel 2008 ha ricevuto l’Ambrogino d’oro dal Comune di Milano.