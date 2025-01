Chi è Claudia Ruggeri, Parente di Bruganelli in Avanti un Altro?

Claudia Ruggeri, la prof di “Avanti un altro!”, ha iniziato la sua carriera giovanissima, debuttando nel cinema nel 2004 con un piccolo ruolo nel film di Carlo Verdone “L’amore è eterno finché dura”. Dopo aver lavorato in vari programmi televisivi come Chiambretti C’è e Ciao Darwin, ha ottenuto il suo ruolo di maggiore successo nel 2011 grazie a Sonia Bruganelli, diventando la Supplente in Avanti un altro!, dove successivamente ha interpretato anche la Poliziotta e Miss Claudia.

Sposata con Marco Bruganelli, fratello di Sonia, dal 2016, Claudia ha condiviso una vita piena di soddisfazioni professionali e personali. Ha conseguito nel 2023 la laurea in Scienze e tecniche psicologiche e ha aperto un bistrot specializzato in vini e birre artigianali. La showgirl ha dichiarato di non sentirsi mai raccomandata per il suo ruolo in tv, sottolineando che ha lavorato duramente sin da giovane e che il suo talento è stato riconosciuto attraverso provini.

Il primo incontro tra Claudia e Marco è avvenuto nel 2006 negli studi di Domenica In, dove il colpo di fulmine ha segnato l’inizio di una lunga storia d’amore. Dopo dieci anni di relazione, si sono sposati a Bracciano e hanno accolto la loro prima figlia, nata il 8 ottobre 2024. Claudia ha condiviso la felicità di essere diventata mamma, definendo la sua bambina come “l’amore di mamma e papà”. In questo modo, la vita di Claudia Ruggeri si snoda tra carriera, famiglia e passioni personali.