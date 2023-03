La quarta edizione de Il Cantante Mascherato è alle porte e Milly Carlucci ha svelato la penultima maschera ufficiale. Chi è Cigno?

Una maschera che – come le già annunciate Squalo, Colombi, Riccio, Ciuchino, Rosa Rossa, Ippopotamo, Porcellino, Cavaliere, Scoiattolo Nero e Cricetina– ha sulla carta pochi indizi e non sappiamo nulla a riguardo, se non che probabilmente sono più persone. “Questa maschera è un Cigno, un cigno imperiale perché ha la corona. Dentro ce ne possono essere quattro, cinque, sei, due.. Chi può dirlo!“.

Chi è Cigno del Cantante Mascherato?

Gli indizi sono pochissimi e per questo potrebbe essere chiunque. Un trio probabilmente.

Chi è Cricetina del Cantante Mascherato? https://t.co/LiFCzE5m34 #IlCantanteMascherato — BICCY.IT (@BITCHYFit) March 7, 2023

Chi è Cavaliere del Cantante Mascherato? https://t.co/FMdbWM1kzx #IlCantanteMascherato — BICCY.IT (@BITCHYFit) March 4, 2023

Chi è Ippopotamo del Cantante Mascherato? https://t.co/D6oJFikalR #IlCantanteMascherato — BICCY.IT (@BITCHYFit) March 1, 2023

Chi è Ciuchino del Cantante Mascherato? https://t.co/6asKYSTT27 #IlCantanteMascherato — BICCY.IT (@BITCHYFit) March 1, 2023

Chi è Squalo del Cantante Mascherato? https://t.co/nth6fvDxlX #IlCantanteMascherato — BICCY.IT (@BITCHYFit) February 23, 2023

Chi sono i Colombi del Cantante Mascherato? https://t.co/xh7eKbpDXZ #IlCantanteMascherato — BICCY.IT (@BITCHYFit) February 22, 2023

Chi è Riccio del Cantante Mascherato? https://t.co/exMlWjPF9C #IlCantanteMascherato — BICCY.IT (@BITCHYFit) February 23, 2023

Chi è Rosa Rossa del Cantante Mascherato? https://t.co/Au8OLOn4u6 #IlCantanteMascherato — BICCY.IT (@BITCHYFit) March 1, 2023

Chi è Scoiattolo Nero del Cantante Mascherato? https://t.co/XTdaNbtPo8 #IlCantanteMascherato — BICCY.IT (@BITCHYFit) March 7, 2023