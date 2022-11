Chi è Cicciogamer, lo youtuber denunciato per evasione fiscale

E’ tra gli youtuber più famosi d’Italia. E sul suo canale vanta 3,55 milioni di iscritti. CiccioGamer89 finisce sotto i riflettori per una presunta evasione fiscale: lo youtuber è stato denunciato dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Roma per non aver dichiarato al Fisco oltre un milione di euro. Il 33enne CiccioGamer89, all’anagrafe Mirko Alessandrini, da anni è estremamente noto e seguito online per il suo talento nelle sessioni di gameplay, ossia la trasmissione in diretta delle sessioni di videogiochi. Su YouTube ha aperto un canale nel 2012 e da allora è diventato uno degli youtuber più quotati in Italia. Sul suo canale è stato tra i primi ad avere un notevole successo grazie a consigli e trucchi sui videogame più in voga, con divagazioni che hanno toccato – ad esempio – anche la cucina.

Nel 2019, CiccioGamer è salito alla ribalta in una puntata di DiMartedì. Il suo nome è finito anche sulla bocca dei non addetti ai lavori, compresa quella dell’ex ministro del Lavoro Elsa Fornero all’epoca spiazzata dalla domanda di Gianluigi Nuzzi: “Ma lei sa chi è Ciccio Gamer? No, l’ex ministro del Lavoro non ne aveva idea.