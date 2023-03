Chi è Christopher Leoni, nuovo naufrago de L’Isola dei Famosi

Ci sarà anche Christopher Leoni nel cast della quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi, parola di TvBlog. Chi è?

Nato a San Paolo in Brasile nel settembre del 1986, Christopher Cassio Martins Meireles è un attore e modello brasiliano naturalizzato italiano, dove ha preso il cognome d’arte Leoni.

Chi è Christopher Leoni?

Qua è celebre soprattutto per aver recitato in fiction Ares dal 2012 al 2017: è stato presente nel cast di L’Onore e il Rispetto; in quello di Pupetta – Il Coraggio e la Passione; in Il Peccato e la Vergogna e infine in Il Bello delle Donne Alcuni Anni Dopo. Sempre in quel periodo ha preso parte anche al cast di Ballando con le Stelle dove ha ritrovato la collega Giuliana De Sio.

Insomma, un curriculum perfetto per L’Isola dei Famosi, dove la quota manzi made in Brazil è sempre stata ben rappresentata. Come dimenticarci di Thyago Alves (edizione 2011), Jivago Santinni (edizione 2012) e Roger Balduino (edizione 2022). Ora sarà la volta di Christopher Leoni mantenere alta la bandiera brasiliana.

Chi sono gli altri naufraghi de L’Isola dei Famosi

Oltre il già citato Leoni, troveremo nel cast de L’Isola dei Famosi anche il conduttore Alessandro Cecchi Paone col fidanzato Simone Antolini; le gemelle Serena ed Elga Enardu; il conduttore Marco Predolin, l’influencer Gian Maria Sainato; la figlia di Dario Argento, Fiore Argento, l’ex Suor Cristina, le reginette di bellezza Pamela Camassa, Helena Preste e Claudia Motta, Gianmarco Onestini e gli speaker radiofonici Marco Mazzoli e Paolo Noise.