Chi è Carlos Tavares, Ex Amministratore Delegato di Stellantis: Stipendio Milionario e Liquidazione

Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, ha rassegnato le dimissioni con effetto immediato, suscitando un notevole terremoto nell’industria automobilistica. Tavares, che è considerato l’uomo più pagato al mondo nel suo settore, è atteso a ricevere una liquidazione che potrebbe superare i 100 milioni di euro. Nato nel 1958 a Lisbona, Tavares ha avuto una lunga carriera caratterizzata da posizioni di prestigio. Prima di entrare in Stellantis nel 2021, è stato presidente del Consiglio di Gestione di Groupe PSA dal 2014 e ha ricoperto ruoli chiave in Renault e Nissan.

Nel recente 2024, il suo stipendio era di 37 milioni di euro, rendendo la sua liquidazione non sorprendente alla luce della sua remunerazione. Tavares è noto per il suo stile di gestione pragmatico e diretto, descrivendosi stesso come un “maniaco delle performance”. Con la reputazione di utilizzare metodi a volte bruschi nelle decisioni aziendali, egli concludeva spesso le sue email con slogan motivazionali come “Let’s win” o “Keep on fighting”. Era anche noto per la sua propensione a mantenere le riunioni brevi, limitandole a 25-30 minuti.

Durante la sua permanenza in Stellantis, Tavares ha avuto frequenti scontri con la politica, inclusa una audizione in Parlamento che ha sollevato molte critiche nei suoi confronti. La sua leadership è stata caratterizzata da decisioni audaci, tra cui l’implementazione di tagli e ristrutturazioni che hanno avuto impatti significativi sulle operazioni aziendali.

Si mormora che la sua partenza possa essere legata a controversie interne e discussioni sulle strategie future dell’azienda, soprattutto in un contesto economico difficile e di crescente competitività nel settore automobilistico. La sua epoca in Stellantis viene vista come un’opportunità e una sfida, lasciando un’impronta significativa nell’organizzazione. Con la sua uscita, si pone la questione su chi potrà prendere il suo posto e continuare a guidare l’azienda verso nuove direzioni, mentre gli azionisti e il mercato attendono di capire come si evolverà la situazione senza la sua figura carismatica al vertice.