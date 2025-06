Chi è Anna Carlucci? Scopri la sorella di Milly!

Anna Carlucci è la sorella minore di Milly Carlucci, storica conduttrice di “Ballando con le stelle”. Pur essendo meno conosciuta, Anna riveste un ruolo chiave nel programma di Rai 1 come autrice e coordinatrice dei contenuti social. Laureata in Lingue e letterature moderne con specializzazione cinematografica, ha iniziato la sua carriera nel 1984 come autrice per “Novantesimo anno” e ha collaborato con diversi programmi TV, inclusi “Pomeridiana” e “Parola mia”. Ha esperienza anche come presentatrice, ma ha deciso di concentrarsi maggiormente sul lavoro dietro le quinte.

Anna ha recentemente parlato della sua fortuna di lavorare con Milly, evidenziando che nel team di “Ballando” ci sono responsabilità condivise. Il programma, giunto alla sua 18ª edizione nel 2025, vanta un cast di celebri partecipanti e una produzione complessa, dove il contributo di Anna è essenziale per il successo dello show.

Oltre a “Ballando”, Anna ha lanciato un podcast su RaiPlay Sound intitolato “Quello che i libri non dicono”, in cui esplora il mondo della scrittura e le vite degli autori, offrendo approfondimenti unici. Il podcast ha visto la partecipazione di noti volti Rai come Alberto Matano.

Il legame tra le sorelle Carlucci, comprensivo anche di Gabriella Carlucci, è forte nonostante le diverse carriere. Mentre Milly è l’anima di “Ballando”, Anna è il supporto fondamentale dietro le quinte, e Gabriella si è dedicata ad altri progetti, inclusa la politica. Nonostante i diversi impegni, le sorelle mantengono un legame familiare solido e prezioso.

Fonte: www.libero.it