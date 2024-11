Chi desidera la tariffa ridotta a 70 euro?

Nuovo scontro all’interno della maggioranza di centrodestra che sostiene il governo Meloni, con protagonisti Lega e Forza Italia. L’argomento del contendere è il canone Rai. La Lega, guidata da Matteo Salvini, ha presentato un emendamento alla legge di Bilancio per mantenere la riduzione del canone, portandolo da 90 a 70 euro anche per il 2025, dopo che il governo Meloni aveva già applicato tale riduzione nel 2024. Tuttavia, Forza Italia, capitanata da Antonio Tajani, si oppone, affermando che questa proposta non fa parte dell’accordo di governo.

La manovra economica del 2025 sta prendendo forma e la tensione tra i due partiti aumenta. Secondo la Finanziaria dell’anno scorso, il canone Rai tornerà automaticamente a 90 euro a partire dal 1° gennaio 2025. I rappresentanti della Lega giustificano la loro richiesta di mantenere il canone a 70 euro, sottolineando che il servizio pubblico deve migliorarsi senza gravare ulteriormente sui cittadini. La Lega promette di continuare la battaglia per una progressiva riduzione del canone fino alla sua abolizione, mirando a una Rai più competitiva.

D’altro canto, Forza Italia sostiene con fermezza la necessità di un servizio pubblico “forte”. Raffaele Nevi, portavoce nazionale del partito, ha dichiarato che la proposta della Lega non solo non fa parte dell’accordo di governo, ma è contraria alla necessità di un piano industriale robusto per la Rai, in grado di competere con il settore privato e i grandi gruppi stranieri. Nevi fa notare che, sebbene il canone fosse già stato ridotto l’anno scorso, questo ha comportato la necessità di un contributo straordinario alla Rai, il che dimostra le difficoltà finanziarie dell’ente.

La situazione si complica ulteriormente poiché Forza Italia non sembra intenzionata a cedere. Nevi conclude affermando che ogni partito ha il diritto di esporre le proprie priorità, ma è fondamentale trovare un accordo che tenga conto delle esigenze di tutti, mentre la Lega continua a perseguire la sua proposta di riduzione del canone.