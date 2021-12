Festival di Sanremo 2022, i presentatori: chi condurrà la kermesse del Teatro Ariston insieme ad Amadeus.

Il Festival di Sanremo 2022 sarà il terzo consecutivo di Amadeus, conduttore e anima della kermesse, un volto che ha saputo cambiare la storia del concorso canoro più importante d’Italia. Ma Ama, come ogni anno, non sarà solo. Ad affiancarlo ancora una volta ci sarà una ricca squadra formata da uomini e donne dello spettacolo in grado di attirare i fan e accendere ancora di più l’attenzione su uno degli show più seguiti al mondo. Ecco tutti i nomi in ballo per un posto accanto al conduttore veneto.

Amadeus

Sanremo 2022, presentatori: chi condurrà il Festival

Ci sarà Amadeus e tutto ruoterà attorno a lui. Ma non c’è Sanremo di Amadeus senza Fiorello. Nonstante alcuni rumor delle scorse settimane, secondo cui lo showman avrebbe deciso di farsi da parte, è molto difficile immaginare la kermesse senza il trascinatore degli ultimi due anni.

Una conferma inaspettata potrebbe però arrivare dal mondo del calcio. A quanto pare non è del tutto chiusa l’ipotesi che porta a Zlatan Ibrahimovic, già sul palco dell’Ariston lo scorso anno. Lo stesso attaccante svedese del Milan ne ha parlato durante un incontro a Milano: “Se sarò a Sanremo? Vediamo…“.

Sanremo 2022: le conduttrici

Non ci sono conferme nemmeno per quanto riguarda le donne che circonderanno Amadeus durante il Festival. Si è parlato con insistenza di Alessia Marcuzzi, che da poco tempo non è più un volto Mediaset. Resta però ancora solo un’ipotesi. Altri rumor volevano invece il presentatore alla ricerca di influencer da portare sul palco dell’Ariston: il nome più importante sarebbe quello di Giulia De Lellis, ma non è da escludere che possa arrivare a sorpresa qualche altra protagonista affermata su Instagram. Insomma, ancora qualche settimana e ne sapremo di più.