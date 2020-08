Chi Chi DeVayne a RuPaul’s Drag Race è stata una vera e propria lip-sync assassin e nel corso della sua stagione, l’ottava, è finita al ballottaggio due volte eliminando in entrambe le occasioni le sue colleghe.

La prima vittima dell’uragano Chi Chi DeVayne è stata Naysha Lopez nel corso della quarta puntata, mentre la seconda è stata Thorgy Thor eliminata alla settima puntata.

Entrambe le regine oggi hanno ricordato con affetto la loro sorella, sparita prematuramente a 34 anni in seguito ad una polmonite.

“Sono senza parole, non so nemmeno cosa dire – ha scritto Naysha Lopez – Il mio cuore soffre per la perdita di uno spirito così gentile e pieno di talento, era una persona davvero genuina. RIP mia sorella, our triangle and rectangle girl of the world [citando una prova musicale di RuPaul’s Drag Race, ndr]. Il mio affetto e le mie condoglianze ai tuoi cari ed alla tua famiglia, prego per la loro forza in questo momento difficile. Ti amerò per sempre”.

RIP Chi Chi DeVayne….such an incredibly talented performer (I am obsessed with this lipsync) but also seemed like a genuinely kind and caring person, this is so fucking sad pic.twitter.com/tCRvZhXnpz

— Will Kellogg (@Will_Kellogg) August 20, 2020