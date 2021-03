La musica metal rende felici: lo studio di Onbuy.com conferma che chi ascolta musica metal o jazz è più felice di altri appassionati di musica.

La musica – si sa – ha la capacità di influenzare il nostro umore, ridurre l’ansia e migliorare il benessere. Onbuy.com, in merito, ha stilato una classifica degli appassionati di musica più felici in base alle loro scelte musicai. Da questa analisi, è emerso che i fan del metal sono quelli più contenti in assoluto, insieme a quelli del jazz.

I fan più felici tra i generi musicali: la ricerca di Onbuy.com

Il team di OnBuy ha condotto uno studio approfondito del linguaggio utilizzato dai fan di ogni genere musicale, individuandone 27 in totale. Il gruppo di ricerca ha studiato commenti nei quali sono stati estrapolati parole positive e parolacce per identificare quali fan della musica sono i “più felici” e quali sono i più “aggressivi” quando si tratta di commentare e usare specifici vocaboli.

Dopo aver analizzato il numero di parole positive usate dai fan di ogni genere musicale, il team ha scoperto che i fan del jazz erano i “più felici” e i più positivi online. In totale, hanno contato 77 menzioni di parole positive ogni 100 commenti. Dei 23.884 commenti pubblicati dalla comunità jazz di Reddit, i membri hanno utilizzato ben 18.439 parole positive, con le parole positive più popolari, c’erano “Great” (4.759), “Good” (4.169) e “Best” (1.691).

Se si tiene presente che gli esperti hanno affermato che la musica jazz può influenzare il tipo di onde cerebrali prodotte negli esseri umani, che possono stimolare o rilassare il cervello di conseguenza, ha senso che loro siano i fan più positivi.

I fan del metal, i più felici dopo quelli del jazz

È stato scoperto che i fan del metal usano la seconda lingua più positiva online. Vantando una delle più grandi comunità Reddit con 1.388.473 membri, i metallari menzionano 62 parole positive in 100 commenti. In tutti i 57.837 commenti totali della comunità, sono state utilizzate 35.737 parole positive, di cui “Good” è la più comune (8.457 menzioni). “Great” ha ricevuto 6.687 menzioni e “Nice” 4.045.

I fan dell’Opera si sono classificati al terzo posto, con un totale di 56 parole positive ogni 100 commenti. Dei 15.384 commenti totali dell’Opera, sono state utilizzate 8.630 parole positive: la parola più popolare è “Good” (2.221 menzioni).

I fan del folk si sono classificati come i quarti più positivi online. Anche i fan di indie, rock, trance, blues, grunge e classica si sono classificati tra i primi 10 più positivi. Quelli meno positivi sono stati i fan del genere drill.

Perché i fan del jazz e del metal sono più felici di altri? La parola allo psicologo

OnBuy.com ha parlato in esclusiva con lo psicologo di WeCure, Şirin Atçeken. “Non è un segreto che la musica influenzi la tua salute mentale, ma potrebbe sorprenderti che si affermi che la maggior parte dei fan del jazz e del metal sono i più felici tra gli amanti della musica. E questo per diversi motivi“.

Il jazz e il metal sono emotivi e ci permettono di esprimere le nostre emozioni mentre ascoltiamo la musica, ma sono due estremi. Il jazz è un grande stress buster e provoca effetti positivi. Cambia fisicamente il corpo e abbassa la frequenza cardiaca e il polso, facendoci sentire più calmi e rilassati. Il jazz può anche migliorare la memoria, la concentrazione e l’umore.

Anche il metal influisce su di noi ed è uno strumento naturale di gestione della rabbia. Ci permette di attingere ai nostri sensori di rabbia e di affrontarli attivamente, aiutandoci a gestire le emozioni negative. Le persone sentono che la loro rabbia è abbinata alla musica quando ascoltano il metal, quindi la elaborano più facilmente. Il metal crea uno spazio sicuro e sano affinché ciò avvenga. In alcuni casi, il metal combatte anche la solitudine legata a queste emozioni, permettendo all’ascoltatore di accettarle.

Un altro motivo è che il jazz e il metal creano comunità. Le persone che ascoltano questi generi hanno maggiori probabilità di trovare un terreno comune con altri ascoltatori e diventare parte della comunità, più di chi ascolta musica pop o classica.

Queste comunità forniscono gentilezza, affinità, amicizia e uno spazio per condividere sentimenti, idee e uno spazio sicuro in cui essere. Questo supporto aumenta la felicità, la positività e sentimenti di amore e accettazione.