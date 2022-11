chi aprirà i suoi concerti

Si prepara il ritorno di Bruce Springsteen in Italia nel 2023: ecco chi saranno i musicisti supporter dei suoi live nel nostro Paese.

Il conto alla rovescia è iniziato ormai da mesi per i fan di Bruce Springsteen. Da quando sono state annunciate le date dei suoi nuovi concerti italiani, nella scorsa primavera, gli appassionati del Boss hanno fatto partire un countdown che terminerà tra circa sei mesi. In attesa di poter respirare l’aria del grande evento, sono stati finalmente diffusi anche i nomi dei musicisti che suoneranno come supporter durante i tre live italiani dell’artista del New Jersey. E si stratta, come prevedibile, di nomi molto importanti.

Bruce Springsteen live 2023: i supporter dei suoi concerti

A diversi anni di distanza dai suoi ultimi concerti nel nostro Paese, Bruce e la sua E Street Band sono pronti a tornare in Italia per tre date imperdibili. Il Boss si esibirà il 18 maggio al Parco Urbano Giorgio Bassani di Ferrara, il 21 maggio al Circo Massimo di Roma e il 25 luglio al Prato della Gerascia dell’Autodromo di Monza.

Bruce Springsteen

Per quanto riguarda gli artisti che faranno da opener e supporter dei suoi imperdibili live, a Ferrara aprirà le danze Fantastic Negrito, seguito da Sam Fender, a Roma ci saranno i White Buffalo in apertura, a loro volta seguiti da Fender, mentre a Monza toccherà ai Teskey Brothers precedere prima Tash Sultana, poi lo stesso Boss.

Chi sono i supporter dei concerti del Boss

Non conosci gli artisti scelti dagli organizzatori per aprire i live del Boss? Presentiamoli brevemente. Fantastic Negrito è un cantautore e chitarrista americano, classe 1968, uno degli artisti blues e roots rock più famosi e apprezzati al mondo. Ben più giovane è Sam Fender, classe 1994, cantautore britannico tra i maggiori protagonisti della recente scena indie rock.

Leggi anche -> Peter Gabriel annuncia due concerti in Italia nel 2023

I White Buffalo sono un progetto musicale americano capitanato da Jake Smith, artista più volte paragonato a un mix tra Eddie Vedder e lo stesso Springsteen. I Teskey Brothers sono invece un gruppo australiano di blues rock capitanato dai fratelli Teskey, appunto. E chiudiamo con Tash Sultana, altra artista australiana, classe 1995, talentuosa polistrumentista tra esponente di un rock alternativo e psichedelico.

Di seguito un video di Tash: