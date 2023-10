chi ama di più il suo padrone? Risponde la scienza

Chi ama di più il suo padrone tra un cane e un gatto? La scienza sa dare una risposta precisa su cui non c’è nessun dubbio.

Gli animali domestici per eccellenza sono cani e gatti perché sono quelli che riescono a dare più affetto alle persone. Inoltre, le persone provano più affetto e hanno il modo di esprimerlo di più con loro rispetto ad altri animali. C’è un legame speciale che si crea tra un cane e una persona, tra un gatto e una persona.

Ma se dobbiamo concentrarci su cane e gatto: chi ama di più il suo padrone? È una domanda che si fanno tante persone ed è oggetto di discussione tra chi ama il cane e chi ama il gatto. Per non parlare di chi ama entrambi allo stesso modo. Sicuramente ci sarà in ognuno di noi un’idea su questo argomento.

La scienza ha risposto con un esperimento e dei test ed è riuscita ad essere molto precisa. Non ci sono dubbi a riguardo e vediamo se le informazioni coincidono con quello che pensiamo e con le nostre esperienze.

Cane o gatto: chi ama di più il suo padrone?

Se dobbiamo rifarci a quello che si dice su cani e gatti, le persone sono assolutamente convinte, in generale, che i cani siano in grado di amare di più le persone rispetto ai gatti. Ma è proprio così?

Se analizziamo i fatti che conosciamo possiamo dire che un cane ha più bisogno dell’uomo per imparare, per apprendere informazioni e abitudini. Un gatto è più formato da questo punto di vista, sa usare da solo la lettiera, ad esempio, in molti casi senza che gli venga insegnato nulla.

Tuttavia, se ascoltiamo le diverse opinioni delle persone possiamo incontrare pareri discordanti sulla compagnia e l’affetto che il pet nutre nei confronti del pet mate. Un cane è più fedele? Il gatto è più intelligente e sa capire di più lo stato d’animo? Arriva un esperimento che chiarisce come stanno le cose.

Alcuni veterinari e ricercatori inglesi hanno studiato questo comportamento e questo aspetto degli animali domestici e ne hanno dato poi informazione alle riviste scientifiche. Il tutto è stato trasmesso anche da un documentario della BBC.

L’esperimento si è basato sulla misurazione dei livelli di ossitocina, l’ormone dell’amore, nei cani e nei gatti prima e dopo aver giocato con i loro “proprietari”.

L’esperimento

L’ossitocina è un ormone che viene prodotto in gran quantità quando un essere vivente prova emozioni positive, quali la felicità, l’amore, l’eccitazione e aiuta il cervello a sviluppare l’affetto verso un altro essere vivente.

L’ossitocina nei cani, dopo aver giocato con le loro persone di riferimento, è aumentata del 57%. In un caso speciale e fuori dal comune, l’ossitocina di un cane ha avuto un incremento del 500%.

Nei gatti, invece, l’ossitocina, dopo una sessione di gioco con le persone, è aumentata del 12%. Insomma, tra i due animali c’è una differenza molto grande nella quantità di affetto che possono provare.

Questa non è una scusa per andare contro i gatti. Abbiamo la certezza che entrambi provano affetto nei confronti di chi si occupa di loro.