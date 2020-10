X Factor 2020: al Last Call i giudici saranno aiutati da alcuni amici per scegliere chi saranno i tre talenti da portare ai Live nei rispettivi team.

Tutto pronto per l’ultima fase di selezioni di X Factor 2020. A un passo dai Live, i giudici per la puntata dedicata ai Last Call si faranno aiutare da alcuni amici per selezionare i tre talenti migliori dei rispettivi team. Ecco chi saranno le ‘spalle’ per una sera di Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika ed Emma Marrone.

X Factor 2020, Last Call: gli aiutanti dei giudici

Arrivati alla fase delle scelte decisive, i giudici avranno per una sera l’opportunità di farsi aiutare da amici e colleghi di indubbio talento, per cercare di individuare i migliori talenti da portare ai Live.

Per quanto riguarda la squadra delle Under Donne, ad aiutare Hell Raton ci saranno Mara Sattei, la cantautrice sorella di tha Supreme che da qualche mese a questa parte è diventata un punto di riferimento nella scena urban italiana, e il rapper Lazza, da tempo al fianco del colletivo Machete. I tre dovranno fare una scelta tra Ale, Casadilego, Cmqmartina, Daria Huber e Mydrama.

Ad aiutare Manuel Agnelli nella scelta dei Gruppi, categoria in cui sono già emersi talenti da tenere sotto controllo, ci sarà il fumettista e regista Gipi. Starà a loro decidere chi portare ai live tra gli Yellow Monday, i Little Pieces of Marmelade, gli Wime, i Manitoba e i Melancholia.

Manuel Agnelli

Proseguitamo con Mika, quest’anno guida nella categoria degli Over. Con lui nella scelta decisiva ci sarà Francesco Vezzoli. I due dovranno fare una selezione tra Disarmo, Eda Marì, il rapper Kaima, N.A.I.P. e Vergo.

Chiudiamo con Emma. La Brown, che durante i Bootcamp è sembrata particolarmente in difficoltà (ha cambiato tutte le sedie almeno una volta), sarà in quest’occasione decisiva aiutata da un grande amico, il produttore e musicista Dardust. I due dovranno eliminare due talenti tra gli Under Uomini, ovvero Blind, Blue Phelix, Santi, Leo Meconi e Roccuzzo.

Di seguito il video del Bootcamp della cantante salentina: