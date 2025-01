Chi accompagnerà Cattelan nella finale?

L’attesa per scoprire i co-conduttori del Festival di Sanremo 2025 volge al termine, con Carlo Conti che annuncerà i nomi a partire dal Tg1, in particolare durante l’edizione delle 20 di mercoledì 15 gennaio 2025. Questo evento rappresenta una tradizione, poiché Conti ha già utilizzato il Tg1 in passato per rivelare importanti dettagli sul Festival. Un elemento certo è la presenza di Alessandro Cattelan, che co-condurrà la finale sabato 15 febbraio 2025.

Negli ultimi giorni, si sono rincorse varie indiscrezioni sui possibili co-conduttori, con diversi nomi circolati tra gli esperti del settore. In particolare, si fa riferimento a figure come Alessia Marcuzzi, Serena Rossi, Pilar Fogliati, Annalisa, Giulia De Lellis e Katia Follesa. Anche Andrea Delogu, Mahmood e Cristiano Malgioglio sono stati menzionati. Tra queste, le prime sei donne sono considerate le favorite, con Caterina Balivo che ha affermato al programma “La Volta Buona” che ci sarebbero “al 90%” possibilità che siano loro a co-condurre.

La prossima edizione di Sanremo, che si svolgerà dall’11 al 15 febbraio 2025, rappresenterà una novità significativa poiché sarà la prima senza Amadeus dopo cinque anni. Dopo aver annunciato i cantanti in gara, Conti ha confermato un format inusuale per la serata cover, in cui i partecipanti potranno esibirsi con un altro artista o duettare tra loro.

Questa edizione del Festival, rimandata per consentire la trasmissione delle partite di Coppa Italia senza conflitti con Mediaset, ha l’obiettivo di sorprendere e conquistare il pubblico, cercando di far dimenticare l’era di Amadeus. Conti punta a creare un evento memorabile, come già avvenuto con altri programmi in cui conduttori hanno tentato di lasciare il proprio segno dopo una lunga conduzione da parte di un’altra persona.

In sintesi, Sanremo 2025 si preannuncia come un’edizione ricca di novità, con un’attesa crescente per l’annuncio dei co-conduttori, che promette di portare freschezza e originalità nella kermesse canora italiana.