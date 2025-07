Cherry Bank finanzia 8 milioni per Renaio Hydro Italia

Cherry Bank ha recentemente avviato una nuova iniziativa di finanziamento, dimostrandosi un partner strategico per le aziende italiane in cerca di crescita. La banca, diretta da Giovanni Bossi, ha erogato due linee di credito per un valore complessivo di 33 milioni di euro a favore di Renaio Hydro Italia, controllata al 100% da Renaio Infrastrukturfonds.

Una parte di questo finanziamento, pari a circa 8 milioni, sarà destinata all’acquisto di due impianti idroelettrici, con una capacità totale di 6,1 MW. Questo intervento si colloca all’interno di un piano di espansione nel settore idroelettrico, che ha mostrato segni significativi di crescita nel 2024, con un incremento del 30,4% rispetto all’anno precedente, raggiungendo una produzione di 52,1 TWh.

Il finanziamento è supportato dalla Garanzia SACE Growth, con un’ulteriore linea di credito utilizzata per rifinanziare l’esposizione finanziaria di Renaio Hydro Italia. L’operazione, complessa nella sua strutturazione, è stata gestita dall’Area Corporate and Investment Banking (CIB) di Cherry Bank, che ha integrato il contributo delle sue strutture centrali.

In un comunicato, la banca ha sottolineato il proprio impegno nel sostenere aziende con visioni strategiche, contribuendo così al rafforzamento dei settori chiave per l’economia italiana. Giovanni Bossi ha espresso orgoglio per aver collaborato con un operatore internazionale come Renaio Infrastrukturfonds, sottolineando l’importanza di coniugare crescita industriale e sostenibilità energetica attraverso questo finanziamento.