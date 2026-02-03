Chernobyl: mutazioni genetiche ereditarie dai padri

L’incidente di Chernobyl ha lasciato un’eredità che va ben oltre le conseguenze immediate. Una ricerca scientifica rivela ora come l’esposizione alle radiazioni possa influenzare il patrimonio genetico delle generazioni successive.

Un team internazionale guidato dal genetista Peter Krawitz ha sequenziato i genomi dei lavoratori impiegati nelle operazioni di bonifica dopo l’esplosione del reattore, avvenuta il 26 aprile 1986, e di altri esposti a dosi elevate di radiazioni ionizzanti. I ricercatori hanno identificato una serie di nuove mutazioni, concentrandosi in particolare sulle possibili trasmissioni ai figli.

I risultati mostrano che nei figli dei padri esposti sono presenti più mutazioni rispetto al gruppo di controllo. La maggior parte di esse si trova nelle regioni di DNA non codificante e la loro frequenza è correlata all’entità dell’esposizione paterna, indicando un effetto transgenerazionale. Tuttavia, lo studio conclude che è altamente improbabile che queste mutazioni ereditate portino allo sviluppo di una malattia genetica. Il rischio legato all’età dei genitori al momento del concepimento risulta infatti superiore.