Cher pronta a dire addio alla musica: “Sarà il mio ultimo album”

Da mesi Cher è al lavoro sul suo nuovo album, che sembra sarà anche l’ultimo della sua carriera. In un’intervista con il magazine brasiliano Veja, Cher ha rivelato che la sua voce non è più quella di un tempo, motivo per cui considera questo disco il suo congedo dalla musica. Ha affermato: “Sono quasi certa che questo sarà il mio ultimo album. A un certo punto della carriera di una cantante, la voce non è più adatta al canto. Sto cercando di registrare il nuovo album il più rapidamente possibile, darò il meglio di me e spero che piaccia alla gente”.

Inoltre, Cher ha annunciato che ci sarà un tour mondiale in seguito all’uscita del suo album, sottolineando che anche questo sarà l’ultimo della sua carriera. Ha dichiarato a Le Parisien: “Sto lavorando a un nuovo album. Farò degli show poco dopo. Vorrei che fosse un tour mondiale perché sarà il mio ultimo”.

Cher ha anche condiviso le sue riflessioni riguardo al cambiamento nell’industria musicale, affermando che oggi l’ambiente è molto meno sessista rispetto a un tempo. Ha spiegato di avere maggiori possibilità di controllare la propria carriera, contrariamente al passato, quando gli uomini prendevano decisioni per lei. “Quando ero giovane, non avevo davvero scelta. Gli uomini mi dicevano cosa fare e spesso cantavi solo per poi essere trattata in modo superficiale”, ha rivelato.

Un altro tema trattato è il suo riconoscimento più grande, l’Oscar, di cui è molto orgogliosa. Cher ha ricordato che, nonostante fosse stata nominata nel 1984 senza vittoria, non si aspettava di vincere la seconda volta e quindi non era preparata. “Erano momenti di grande nervosismo e mi scusai con tutti per non averli ringraziati”, ha confessato. Oggi, l’Oscar è esposto nel suo soggiorno tra tutti i suoi premi e rappresenta per lei una delle vittorie più significative della sua carriera.

Cher conclude sottolineando l’importanza di questo nuovo progetto, sia per lei che per i suoi fan, in un momento di transizione dopo decenni di successi nel mondo della musica.