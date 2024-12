Cher minaccia di abbandonare un’intervista quando viene nominata Madonna

Cher e Madonna hanno avuto una relazione complessa nel tempo, con tensioni che persistono nonostante Cher avesse dichiarato un anno fa di aver superato le ostilità. Durante un’intervista con il quotidiano Folha de S.Paulo, Cher ha mostrato un atteggiamento di disagio quando è stata menzionata Madonna, dimostrando che le vecchie rivalità potrebbero non essere completamente archiviate. Cher ha rifiutato il soprannome di “diva”, definendolo ridicolo e affermando di non tollerare le contraddizioni. La situazione è diventata tesa al punto che ha minacciato di interrompere l’intervista.

Durante l’intervista, Cher ha anche parlato della sua carriera, durata sessant’anni, e di un possibile ritorno in Brasile per grandi esibizioni, simili a quelle di Madonna. Ha affrontato la questione del suo imminente libro autobiografico, dichiarando che non esiste un momento “giusto” per raccontare la propria vita, ma ha scelto questo periodo. Ha anche accennato a un possibile trasferimento al di fuori degli Stati Uniti se Donald Trump venisse rieletto, suggerendo che la decisione dipenderebbe dall’andamento della situazione politica.

Cher ha affrontato il tema dell’invecchiamento e della pressione sociale legata all’aspetto fisico, affermando di sentirsi bene con se stessa e di accettare il suo invecchiamento. Ha enfatizzato che, nonostante le preoccupazioni legate all’aspetto, continuerà a lavorare in ciò che ama e che l’invecchiamento non le ha impedito di farlo. Inoltre, Cher ha parlato del confronto tra donne nel settore dell’intrattenimento, sostenendo che tutti gli artisti, indipendentemente dal genere, vengono paragonati e che ogni donna nella sua cerchia è unica. Ha infine espresso il suo disinteresse verso la tradizione delle dive, considerandola superficiale, e ha lodato con rispetto altre icone come Tina Turner.

L’intervista ha messo in luce non solo il talento e la carriera di Cher, ma anche il suo stato d’animo e le relazioni nel mondo della musica, lasciando trasparire una complessità emotiva che persiste, soprattutto nei confronti di figure come Madonna.