La terapia giusta al momento giusto

SOSPENDERE la chemioterapia per un periodo di tempo per salvaguardare la qualità di vita dei pazienti senza compromettere la sopravvivenza. E’ quello che i maggiori esperti di tumore del colon-retto propongono di fare per chi ha una malattia metastatica ed è alla terza linea di trattamento. Le raccomandazioni sono pubblicate su Clinical Advances in Hematology & Oncology, e contengono anche indicazioni per gestire al meglio i pazienti in questa seconda ondata di Covid-19, per evitare l’immunosoppressione e l’esposizione inutile al rischio di infezione negli ospedali.

Il tumore al colon-retto è il secondo più frequente nella popolazione italiana, con 43.700 nuove diagnosi attese quest’anno, ed è la seconda causa più frequente di morte oncologica. Le fasi iniziali sono spesso trattate con l’intervento chirurgico. Quando la malattia progredisce allo stadio IV, metastatico, vengono utilizzate altre terapie, come l’ablazione con radiofrequenza, la chemioterapia, la radioterapia e i farmaci mirati, tra cui gli inibitori di chinasi, proteine coinvolte nella progressione del tumore. Nonostante i progressi nel trattamento, il tasso di sopravvivenza globale dei pazienti con tumore al colon-retto metastatico è ancora molto basso.

“E’ importante riconoscere che la maggior parte di questi pazienti riceverà diverse linee di terapia”, spiega Fortunato Ciardiello dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli di Napoli: “Lo scopo del trattamento è prolungare la sopravvivenza e, contemporaneamente, garantire ai pazienti la migliore qualità di vita possibile. Nel contesto della terapia permanente, inserire degli intervalli liberi da chemioterapia nel trattamento di terza linea è una strategia che può aiutare a raggiungere questi scopi. Le opzioni di terza linea che stabilizzano la malattia, evitando la tossicità associata alla chemioterapia, per i pazienti con risposta inadeguata al trattamento di prima e seconda linea, comprendono regorafenib (inibitore di multi-chinasi orale che blocca potentemente molteplici protein chinasi, ndr) e trifluridina/tipiracil. Queste opzioni vanno utilizzate in tempi sufficientemente precoci, quando il paziente è ancora in condizioni tali da poter sviluppare una risposta”. “Offrire ai pazienti un intervallo libero da chemioterapia può portare benefici di sopravvivenza, aiutando a gestire la qualità di vita”, ha aggiunto Axel Grothey del West Cancer Center and Research Institute (Tennessee): “Tuttavia è fondamentale che i medici considerino di introdurre una terza linea di trattamento libera da chemioterapia prima che il performance status dei pazienti peggiori e con un monitoraggio stretto in modo da assicurare la gestione degli effetti collaterali e ottimizzare i risultati”.



Covid, le indicazioni per ridurre i rischi

Alla luce della pandemia di Covid in corso, gli esperti forniscono anche una guida per l’adeguamento delle terapie, per gestire al meglio i pazienti con tumore del colon-retto avanzato in questo momento di difficoltà. In particolare, è buona pratica evitare terapie che potenzialmente sopprimono il sistema immunitario, poiché potrebbero aumentare la vulnerabilità del paziente alle infezioni in caso di esposizione al nuovo coronavirus. “Durante la pandemia COVID-19, ogni viaggio in ospedale comporta un rischio intrinseco di esposizione e i medici devono fare tutto il possibile per limitare tale rischio”, sottolinea John L. Marshall, a capo della divisione di ematologia e oncologia del Medstar Georgetown University Hospital: “Tuttavia – conclude – è preferibile modificare piuttosto che ritardare il trattamento. Le terapie orali come regorafenib e trifluridina/tipiracil sono scelte come ponte, lontano dalla tradizionale chemioterapia endovenosa, e in cui la somministrazione e il follow-up del paziente possono essere realizzati con la telemedicina”.