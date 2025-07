Chelsea trionfa nel Mondiale per club con Maresca allenatore

Enzo Maresca ha reso orgogliosi i tifosi del Chelsea, mentre i supporter del Parma potrebbero già iniziare a rimpiangerlo. Dopo aver conquistato la Conference League lo scorso maggio, i Blues hanno trionfato nella prima edizione del nuovo Mondiale per club.

In finale, il Chelsea ha affrontato il Paris Saint-Germain, campione dell’ultima Champions League, imponendosi con un convincente 3-0. La partita ha visto i londinesi dominare, con una doppietta di Cole Palmer e un gol di João Pedro, tutti segnati nel primo tempo. Malgrado i tentativi offensivi dei parigini nella ripresa, il risultato era già definito.

La squadra di Maresca ha affrontato il torneo con grande determinazione, chiudendo il cammino con sei vittorie e una sola sconfitta contro il Flamengo. Con 17 gol all’attivo e soli 5 subiti, il Chelsea ha mostrato un gioco brillante caratterizzato da pressing alto e fluidità nei movimenti. L’acquisto di João Pedro, che ha contribuito in modo decisivo con prestazioni di qualità e tre gol, ha aggiunto ulteriore valore alla rosa. Palmer, che ha segnato due gol nella finale e fornito un assist, si è rivelato un elemento di spicco della squadra.

Con il successo in questo torneo, il Chelsea si prepara per la prossima stagione, in cui farà ritorno in Champions League. Maresca, al suo primo anno alla guida, ha già messo in bacheca due trofei e dovrà ora continuare a costruire sui buoni risultati ottenuti. La squadra appare pronta ad affrontare nuove sfide con entusiasmo e competenza.