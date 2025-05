Chelsea Trionfa: Battuto il Betis e Vince la Conference League!

Il Chelsea, guidato da Maresca, ha trionfato nella finale di Conference League contro il Real Betis Siviglia, conquistando il prestigioso trofeo il 28 maggio. La partita, iniziata con un gol iniziale di Ezzalzouli per il Betis, ha visto il Chelsea rispondere con un’eruzione di talento da parte di Cole Palmer, autore di due assist in cinque minuti. I gol di Fernandez e Jackson hanno ribaltato il risultato, seguiti dalle reti di Sancho e Caicedo. Questo successo rappresenta la prima vittoria del Chelsea nella competizione e il decimo trofeo internazionale nella sua storia, rendendolo la prima squadra a trionfare in tutte le cinque principali competizioni UEFA per club.

La finale ha visto un inizio promettente per il Betis, con Antony che ha sfiorato il gol. Tuttavia, la compagine spagnola ha aperto le marcature al 9’ con Ezzalzouli, sfruttando un errore della difesa del Chelsea. Fino alla fine del primo tempo, gli inglesi hanno faticato a concretizzare il possesso palla.

Nel secondo tempo, il Chelsea ha aumentato la pressione, riuscendo a pareggiare al 65’ grazie a un colpo di testa di Fernandez. Il momento chiave è arrivato al 70’ con il gol di Jackson, prima del sigillo di Sancho all’83’ e del gol finale di Caicedo al 91’, che ha chiuso i giochi. Nonostante l’ottima partenza, il Betis ha visto sfuggire l’occasione di conquistare il primo trofeo internazionale nella sua lunga storia.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com