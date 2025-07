Chelsea in finale: João Pedro trascina la vittoria sul Fluminense

La semifinale del Mondiale per Club ha visto il Chelsea trionfare contro il Fluminense con un punteggio di 2-0, grazie a una doppietta di João Pedro. La squadra inglese, guidata da Enzo Maresca, approda così all’atto finale della competizione.

Il Chelsea ha aperto le marcature al 18′ minuto, quando il neo acquisto, proveniente dal Brighton, ha messo a segno un bellissimo gol di destro a giro, inarrestabile per il portiere Fabio. Questo è stato il primo match da titolare per João Pedro, che, per rispetto verso la sua ex squadra, ha scelto di non esultare dopo il gol.

Poco prima della pausa, il Fluminense ha avuto l’opportunità di pareggiare grazie a un calcio di rigore, ma l’arbitro ha revocato la decisione dopo il consulto con il VAR, mantenendo il vantaggio per il Chelsea.

Nel secondo tempo, al 56′, il Chelsea ha raddoppiato: un contropiede ha visto Palmeri ed Enzo Fernandez servire João Pedro, che ha realizzato un potente tiro sotto la traversa, siglando così la sua seconda rete della partita.

A quel punto, il Chelsea si è dimostrato in totale controllo, e il risultato ha condotto la squadra verso la finale del torneo. Il Fluminense, pur uscendo sconfitto, ha comunque mostrato buone prestazioni nelle precedenti fasi della competizione, contro squadre come l’Inter e l’Al-Hilal.