Chelsea in corsa per Kenan Yildiz: la sfida si infittisce

Il Chelsea sta facendo di tutto per assicurarsi Kenan Yildiz, il promettente attaccante della Juventus che ha impressionato in Serie A. Tuttavia, quattro club rivali continuano a mettere in gioco la sua possibile acquisizione.

Fonti confermano che il club di Londra ha inviato scout alle partite della Juventus e ha avviato trattative riservate con il calciatore e il suo entourage, presentando una proposta considerata molto allettante. Secondo esperti del settore, il Chelsea è visto come il favorito nella corsa per il talento turco, nel caso in cui la Juventus non riesca a rinnovare il contratto.

Yildiz è ritenuto l’ideale compagno d’attacco per Cole Palmer, grazie alla sua dinamicità e capacità di giocare in varie posizioni offensive. Una proposta di 90 milioni di euro sarebbe il minimo, visto che la Juventus ha già rifiutato un’offerta di 70 milioni in precedenza.

Il giocatore ha fatto registrare tre gol e quattro assist in dodici partite, mostrando una forma eccezionale. La sua versatilità lo ha reso uno dei giovani talenti più ricercati in Europa, con un valore di mercato sempre più vicino ai 100 milioni di euro.

La concorrenza è alta, con il Real Madrid che si fa avanti per un trasferimento, attratto dall’idea di Yildiz di ricollegarsi con l’ex compagno Dean Huijsen. Anche Arsenal, Manchester United e Liverpool stanno monitorando la situazione.

Nel frattempo, la Juventus sta intensificando le trattative per mantenere il giovane calciatore, offrendo un contratto che garantirebbe un salario annuale di 5,5 milioni di euro. Yildiz ha dichiarato il suo amore per il club e la volontà di rimanere, ma le trattative stagnano e il potere economico del Chelsea potrebbe rivelarsi decisivo.