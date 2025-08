Chelsea colpo da 43 milioni: Jorrel Hato dall’Ajax

Il mercato estivo continua a riservare sorprese nel mondo del calcio. Il Chelsea ha ufficializzato l’acquisto del difensore Jorrel Hato, che si trasferisce dall’Ajax per una cifra vicina ai 43 milioni di euro.

Con questa operazione, il club londinese, allenato da Enzo Maresca, arricchisce ulteriormente il proprio reparto difensivo, portando a sette il numero di acquisti effettuati in questa sessione estiva. Hato, giovane promessa del calcio olandese, si unisce a una squadra che mira a rafforzarsi sia in Premier League che in Champions League.

Dopo una trattativa lunga e articolata, il Chelsea ha concluso l’affare con l’intenzione di costruire una rosa competitiva per affrontare la prossima stagione calcistica.