Chelsea campione del mondo: trionfo sotto Maresca

Il calcio italiano continua a lasciare il segno a livello internazionale, una situazione evidente con la recente vittoria del Chelsea nel Mondiale per Club. La squadra londinese, guidata dall’allenatore salernitano Enzo Maresca, ha trionfato 3-0 contro il Paris Saint-Germain grazie a una prestazione eccezionale.

Il match, disputato il 13 luglio 2025 al MetLife Stadium di East Rutherford, ha visto i Blues dominare fin dai primi minuti, con Cole Palmer che ha segnato una doppietta e Joao Pedro che ha siglato il gol decisivo. Questa vittoria segna un momento significativo per il Chelsea, che ha già conquistato la UEFA Conference League in questa stagione e si è qualificato per la Champions League.

La rinascita del Chelsea è ancora più impressiva considerando il periodo difficile che ha attraversato in precedenza. L’arrivo di Maresca è coinciso con un cambio radicale per una squadra che, dopo l’era di Roman Abramovich, aveva vissuto anni di insuccessi, culminati in una gestione poco fruttuosa e spese esorbitanti per acquisti non sempre all’altezza delle aspettative.

Sotto la direzione di Maresca, il Chelsea ha ritrovato competitività e prestigio, incluso il trionfo nel Mondiale per Club, che rappresenta non solo un titolo, ma anche un segnale chiaro di cambiamento e ambizione. La scelta di diversi allenatori italiani nel corso della storia del club ha arricchito il Chelsea con una mentalità vincente, continuando a perpetuare un legame unico tra il calcio britannico e quello italiano.