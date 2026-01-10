Chelsea affronta Charlton in FA Cup

Liam Rosenior ha tenuto la sua prima conferenza stampa, lasciando un’impressione positiva a livello generale, sia sui giornalisti che sui tifosi. Oltre a parlare della sua filosofia e del suo stile di gestione, Rosenior ha anche discusso della partita di quella sera.

La partita contro Charlton nella FA Cup sarà molto difficile, secondo Rosenior, che ha affermato che l’avversario gioca con grande intensità e sarà un classico incontro di FA Cup. I suoi giocatori dovranno essere in grado di sostenere quell’intensità.

Rosenior ha anche sottolineato l’importanza di non guardare troppo avanti e di concentrarsi sulla partita contro Charlton, cercando di ottenere una serie di risultati positivi. La partita sarà un test difficile, soprattutto considerando che Rosenior potrebbe schierare una squadra con diversi giocatori riservisti. La partita si disputerà alle 20:00 sotto i riflettori e sarà trasmessa in televisione, il che aumenterà la motivazione dell’avversario e la pressione su di loro.