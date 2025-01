Chef Rubio e gli insulti a Liliana Segre: la senatrice risponde alla richiesta di archiviazione

Liliana Segre non parteciperà a diversi eventi per la Giornata della Memoria a causa della sua stanchezza, come ha spiegato il figlio. La sua decisione non è correlata all’ondata di insulti ricevuta sui social dopo la pubblicazione del trailer del film dedicato alla sua vita, diretto da Ruggero Gabbai. Tra gli indagati per diffamazione figura anche Chef Rubio; la Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione per lui e altri 16 soggetti, sostenendo che i commenti, sebbene diffamatori, fanno parte di un dibattito pubblico.

Chef Rubio, il cui vero nome è Gabriele Rubini, è stato condannato per antisemitismo a causa di alcuni suoi post, per i quali dovrà versare un risarcimento. Nelle sue dichiarazioni, ha affermato che le sue osservazioni rappresentano opinioni personali e il suo impegno per la causa palestinese. Il pm ha contestualizzato i messaggi nel dibattito sociale, pur riconoscendo che il linguaggio usato è aspro e segno di maleducazione.

Il figlio di Liliana Segre ha chiarito che la madre non si impressiona facilmente dagli insulti e che aveva già deciso di ridurre il numero di impegni, partecipando solo ad alcuni eventi specifici, come al Quirinale il 28 gennaio e con la comunità di Sant’Egidio il 6 febbraio a Milano. Ha anche sottolineato che non è corretto collegare l’assenteismo della madre agli insulti ricevuti, affermando che non è intenzionata a ritirarsi per motivi di questo tipo.