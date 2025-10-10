Chef Express cerca esperto in Certificazioni Qualità e Sostenibilità a Milano

Titolo lavoro: Certificazioni Qualità e Sostenibilità – CHEF EXPRESS



Azienda: Chef Express



Descrizione lavoro:

Chef Express S.p.A. cerca un professionista per gestire le operazioni di ristorazione, con responsabilità che includono la supervisione delle attività quotidiane e la gestione del personale. Sono richieste competenze nell’ambito della ristorazione e capacità di lavorare sotto pressione, oltre a una buona predisposizione al lavoro in team. La posizione prevede trasferte su tutto il territorio nazionale, offrendo l’opportunità di ampliare le proprie esperienze professionali. Tra i vantaggi, l’inserimento in un’azienda leader del settore e la possibilità di sviluppare una carriera in un ambiente dinamico.



Località: Castelvetro di Modena, Modena



Data pubblicazione: Sun, 14 Sep 2025 04:27:49 GMT

