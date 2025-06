Offerta di Lavoro: Chef de Rang – Palazzo di Varignana

Posizione: Chef de Rang

Luogo: Palazzo di Varignana, Resort 4*L – Colli Bolognesi

Palazzo di Varignana, un prestigioso resort 4*L nel cuore dei colli bolognesi, ricerca una figura professionale per il ruolo di Chef de Rang. Questa posizione richiede una persona appassionata e professionale, che gestisca l’ospitalità al cliente fin dall’ingresso in sala e si occupi della disposizione dei tavoli, dell’organizzazione e della pulizia degli spazi di lavoro.

Requisiti Principali:

Esperienza pregressa nel ruolo, preferibilmente in ristoranti di alta classe.

Ottime capacità relazionali e orientamento al cliente.

Conoscenza delle tecniche di servizio e delle normative igieniche.

Capacità di lavorare in team e di gestire situazioni di stress.

Se sei pronto a dimostrare le tue capacità in un ambiente di lavoro stimolante e raffinato, inviaci la tua candidatura! Unisciti a noi per creare esperienze indimenticabili per i nostri ospiti.

Candidati ora e diventa parte del nostro team!