Chef de Rang Stagionale per Ristorante di Lusso a Milano

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: Chef de rang Stagionale Ristorante Lusso Milano



Azienda: Hosco.com



Descrizione del lavoro: Gi Group Spa, prima multinazionale italiana del lavoro, nonché una delle principali realtà, a livello mondiale, nei servizi dedicati allo sviluppo del mercato del lavoro e che opera direttamente o con partnership strategiche, in oltre 57 paesi in Europa, America, Asia e AfricaRICERCAPer Società Cliente – brand a livello internazionale del Made in Italy – nel settore ristorazione di lusso di Milano figure in qualità di:CHEF DE RANGLe risorse, inserite direttamente presso l’azienda cliente, avranno l’opportunità di lavorare in contesti di prestigio.Mansioni e Responsabilità:-Accogliere la clientela nonché consigliarla nella scelta del menù e del vino-Gestire il servizio ed il proprio rango attraverso il coordinamento dei commis di sala e dei runner nello svolgimento delle attività-Preparazione ed allestimento della mise-en-placeRequisiti richiesti:-Conoscenza delle regole del galateo-Conoscenze nel settore eno-gastronomico-Attitudine al servizio al cliente-Precisione ed attenzione al dettaglio-Ottima conoscenza della lingua inglese (livello B2/C1)-Disponibilità al lavoro su turni spezzati-Esperienza pregressa nella mansione di Chef De Rang con provenienza in contesti di lusso-Conoscenza del servizio Guéridon è considerata un plusOfferta Contrattuale:-Contratto stagionale diretto con l’azienda (inizio intorno al 20 Maggio termine a fine Settembre)-Full-time 40h settimanali, su turni in fascia oraria pranzo e/o cena (turni unici e spezzati)-Orario di lavoro: 10-15 e 18-24 da lunedì a domenica, 5 giorni su 7, con riposi compensativi-4° LIVELLO, CCNL TURISMO E PUBBLICI ESERCIZI– RAL 28.798KSede di Lavoro: Milano CentroGi Group è la prima multinazionale italiana del lavoro, nonché una delle principali realtà, a livello mondiale, nei servizi dedicati allo sviluppo del mercato del lavoro. Il Gruppo è attivo nei seguenti campi: lavoro temporaneo, permanent e professional staffing, ricerca e selezione, consulenza HR e formazione, outsourcing, supporto alla ricollocazione e attività complementari. Grazie al percorso di internazionalizzazione, iniziato nel 2007, oggi Gi Group opera, direttamente o con partnership strategiche, in oltre 57 paesi in Europa, America, Asia e Africa. Il Gruppo è anche un Global Corporate Member di WEC – World Employment Confederation – la Confederazione Internazionale delle agenzie per il lavoro. Nel 2018 ha servito più di 20.000 aziende con un fatturato di oltre 2.3 miliardi di Euro nel mondo. Il gruppo si avvale di oltre 500 filiali in tutto il mondo e può contare su più di 4000 dipendenti di struttura.Sito WebGi Group S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 – SG).L’offerta si intende rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento. I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo .



Luogo: Milano