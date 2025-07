CHEF DE RANG PER HOTEL 5* LUSSO (MILANO)

Offerta di Lavoro: Chef de Rang per Hotel 5* Lusso a Milano

Gi Group Horeca, leader nella valorizzazione delle competenze nel settore Horeca, è alla ricerca di uno Chef de Rang da inserire in un prestigioso hotel 5* a Milano. Questa è un’opportunità unica per professionisti appassionati e motivati, che desiderano lavorare in un ambiente di lusso e alta gastronomia.

Requisiti principali:

Esperienza pregressa nel ruolo, preferibilmente in strutture di lusso

Ottime capacità di gestione del servizio e conoscenza delle tecniche di mise en place

Competenze nella gestione delle relazioni con i clienti e nel comunicare efficacemente con il team

Flessibilità negli orari di lavoro e disponibilità a lavorare nei weekend e festivi

Attitudine al problem solving e capacità di lavorare sotto pressione

Se sei pronto a contribuire all’eccellenza del servizio in un contesto di alta classe, non perdere questa opportunità!

Candidati subito! Inviaci il tuo curriculum e entra a far parte di un team di professionisti del settore.